Țara europeană care acordă ajutoare financiare de 500 €/lună părinților care părăsesc casa după divorț

O țară din Europa plănuiește să ofere un sprijin financiar de 500 de euro pe lună, timp de un an, părinților care pleacă din casă după separare sau divorț. Este vorba de Italia, care plănuiește să aloce acestei inițiative în jur de 60 de milioane de euro pentru perioada 2026-2028, scrie Il Sole 24 Ore.

Anunțul a fost făcut de vicepremierul Matteo Salvini. Potrivit Il Sole 24 Ore, urmează să fie introdus un "sprijin pentru chirie pentru părinții separați" care părăsesc locuința. Sumele nu sunt încă exacte, dar, potrivit lui Salvini, vor fi între 400 și 500 de euro pe lună, timp de un an.

Fondurile alocate se ridică la 60 de milioane de euro pentru perioada 2026-2028.

"Ceea ce am în vedere și la care lucrăm acum pentru a pregăti procedurile este un sprijin între 400 și 500 de euro pe lună, timp de un an, pentru părinții care, după separare sau divorț, părăsesc locuința deoarece aceasta rămâne celuilalt soț", a explicat Salvini.

Peste 15.000 de persoane ar putea beneficia de acest sprijin financiar

De multe ori, a adăugat Salvini, referindu-se la părinții separați care pleacă din locuință, aceștia "continuă să plătească rata sau chiria, deși în casă rămâne celălalt soț, și, evident, își epuizează resursele și nu mai fac față costurilor. În multe situații, acești 400-500 de euro pe lună fac diferența, inclusiv pentru a avea un acoperiș sub care să-ți poți vedea copilul, măcar în weekend".

Categoria vizată este de "15.000 de părinți separați" care ar urma să fie sprijiniți în cei trei ani.

"Spun părinți pentru că pot fi și tați, și mame. Le revine colegilor să analizeze statisticile: după o separare sau un divorț, în majoritatea cazurilor, locuința rămâne persoanei care stă cu copiii", a explicat vicepremierul Matteo Salvini.

