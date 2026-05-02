Vreme neobișnuit de rece în toată țara. Ploi, grindină și furtuni în următoarele ore

Meteorologii anunță că, în următoarele 24 de ore, vremea va fi neobișnuit de rece pentru această perioadă, în special în sudul, estul și, pe alocuri, în centrul țării. Sunt așteptate averse locale în Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia și Transilvania, iar izolat pot apărea descărcări electrice, grindină sau măzăriche.

ANM a emis o informare pentru intervalul 02 mai, ora 10:00 - 03 mai, ora 10:00.

”Vremea se va menţine deosebit de rece pentru această perioadă în sudul, estul şi local în centrul ţării, unde temperaturile maxime se vor încadra între 8 şi 16 grade (abateri de 8...12 grade faţă de mediile multianuale), iar minimele între -8 şi 8 grade. Spre sfârşitul nopţii, local în Transilvania şi izolat în Moldova, Muntenia şi Maramureş se va produce brumă”, precizează ANM..

Pe parcursul zilei de sâmbătă, local vor fi averse în Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia şi Transilvania. Îndeosebi în Muntenia şi Oltenia, izolat vor fi descărcări electrice, căderi de grindină sau măzăriche şi cantităţi de apă de 10...15 l/mp.

În Carpaţii Meridionali şi Orientali vor fi precipitaţii mixte - ploaie, lapoviţă, măzăriche şi ninsoare.

Ziua, vântul va avea intensificări local în estul şi sudul ţării şi izolat în rest, cu viteze în general de 40...50 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de peste 60...70 km/h.

