2.000 de angajați ai BBC News vor fi concediați. Este cel mai mare val de disponibilizări din ultimii 15 ani

Departamentul de știri al BBC urmează să reducă costurile cu 15%, o scădere mai accentuată decât se aștepta: 2.000 de angajați ar urma să fie concediați. Angajații au fost avertizați să se pregătească pentru concedieri masive, scrie The Guardian, citat de News.ro.

Divizia, care găzduieşte aproximativ un sfert din totalul personalului BBC, se confruntă cu unul dintre cele mai ambiţioase obiective de reducere a costurilor, în contextul în care corporaţia încearcă să elimine până la 2.000 de locuri de muncă, în cadrul celei mai ample restructurări a postului public de televiziune din ultimii 15 ani.

Aproximativ 10% din angajaţii BBC vor fi afectaţi de planul de reducere al costurilor

Luna trecută, personalul a fost informat că, la nivelul întregii BBC, aproximativ 10% din cei 21.500 de angajaţi ai corporaţiei vor fi afectaţi în cadrul unui plan de reducere a costurilor în valoare de 600 de milioane de lire sterline, însă la momentul respectiv nu era clar dacă departamentul de ştiri va suferi reduceri şi mai drastice.

Această evoluţie survine în contextul în care Matt Brittin, fostul director executiv al Google, preia funcţia de director general al corporaţiei începând cu 18 mai.

Numirea sa a avut loc după demisia lui Tim Davie din noiembrie, în urma unor acuzaţii de părtinire extrem de contestate formulate de un fost consilier al corporaţiei.

De asemenea, aceasta a urmat după ce BBC şi-a cerut scuze pentru modul în care a editat un discurs al lui Donald Trump, fapt care l-a determinat pe preşedintele SUA să dea în judecată corporaţia.

Angajaţii din toate diviziile BBC sunt informaţi cu privire la amploarea reducerilor, detaliile urmând să fie anunţate în luna iunie, iar persoanele afectate vor fi informate în septembrie.

În cadrul unei şedinţe video organizate cu personalul BBC News, la care se pare că au participat aproximativ 300 de angajaţi, li s-a comunicat acestora să se aştepte la reduceri semnificativ mai drastice decât obiectivul general de 10% stabilit la nivelul întregului BBC.

BBC News, puternic afectată de valurile de reduceri din ultimii ani

Richard Burgess, directorul departamentului de ştiri şi conţinut, care coordonează peste 800 de jurnalişti, a declarat în cadrul videoconferinţei că întreaga divizie de ştiri se va confrunta cu reduceri de costuri de "aproximativ 15%", accentul fiind pus în special pe reducerile de personal.

Conform ultimului raport anual al BBC, corporaţia a cheltuit 324 de milioane de lire sterline pe ştiri şi actualităţi în anul care s-a încheiat la sfârşitul lunii martie 2025, o proporţie semnificativă din această sumă fiind reprezentată de salarii.

Anul trecut, divizia de servicii publice a BBC a angajat 237 de directori clasificaţi ca membri ai conducerii superioare din Marea Britanie, care au primit salarii cuprinse între 100.000 şi peste 350.000 de lire sterline, potrivit celui mai recent raport anual al corporaţiei.

În plus, BBC a cheltuit 140 de milioane de lire sterline pentru angajaţii cu roluri în direct, consideraţi a fi personalul care îşi petrece 80% sau mai mult din timp la televiziune sau radio.

