Aplauzele la aterizare, care stârnesc atâtea zâmbete şi controverse, devin un obicei tot mai răspânit printre românii care călătoresc în Europa. Un studiu recent arată că suntem fruntaşi alături de unguri şi bulgari. Piloţii din estul continentului găsesc gestul chiar măgulitor, vesticii, însă, nu văd pentru ce ar trebui aclamaţi.

Oricine a mers cu avionul prin Europa a fost martorul unor asemenea momente. Suntem în top trei ţări care aplaudă la aterizare, spun studiile.

"Am observat asta de fiecare dată când am zburat, am făcut-o şi eu de fiecare dată! Că am supravieţuit!", a spus un pasager.

"Noi încă asociem zborul cu un pericol. În momentul în care aterizăm, există această tendinţă impulsivă de a descărca tensiunea pe care am acumulat-o pe timpul zborului. De multe ori este de ajuns să aplaude o singură persoană, iar creierul nostru este conectat pentru că avem nevoie de apartenenţă", a afirmat Andreea Săvulescu, psiholog.

Pe internet circulă atât de multe glume despre aplauze de la aterizare, încât mulţi se cenzurează. Sau călătoriile cu avionul devin obişnuinţă.

"Cei mai predispuşi să aplaude sunt românii care zboră o dată pe an. Iar procentul scade în funcţie de numărul de zboruri. De exemplu, cei care au peste 10 zboruri anual, aplaudă cel mai puţin", a transmis Ingrid Tîrziu, reporter Observator.

"Mai demult aplaudam, când am început să zbor, mi se părea un lucru bun, încurajator. Acum m-am dezobişnuit", a spus un alt pasager.

Cine vrea să aplaude, nu trebuie să se jeneze. Piloţii şi însoţitorii de zbor din Europa Centrală şi de Est o iau ca pe un compliment, în timp ce vesticii văd în asta o reacţie exagerată la o activitate de rutină.

Pilot: Aplauzele la aterizare, semn de respect

"A aplauda este un gest normal, firesc şi foarte frumos pe care toate echipajele îl apreciază, pentru că este o dovadă de apreciere asupra muncii lor extrem de dificile. A existat un distins domn critic de artă care îşi manifesta următoarea idee: a aplauda pilotul la aterizare este egal cu a aplauda şoferul de taxi pentru că te-a dus acasă fără să te accidenteze. Este o gogomănie!" a declarat Cezar Osiceanu, pilot comercial.

"De la 18 la 24 de ani, 64% au raportat că aplaudă la aterizare, urmaţi de categoria 45-64 de ani, 57%. Asta ne arată că obiceiul de a aplauda nu poate fi direct legat de vârstă. Referitor la observaţiile echipajului, Aplauzele sunt cele mai comune la români, albanezi şi italieni", a mărturisit Anastasia Novak, manager de comunicare companie aeriană.

Istoria nu consemnează când au apărut primele aplauze la aterizare, dar mulţi cred că au apărut în primele decenii ale aviaţiei comerciale, când zborurile nu erat atât de sigure, iar acesta era un semn de mulţumire pentru o călătorie în siguranţă.

