Un altfel de jaf: A înghiţit o bijuterie de peste 18.000 de euro. Piesa nu a fost încă recuperată

"Idee inedită" avută de un bărbat de 32 de ani din Auckland. În timpul unui jaf la un magazin de bijuterii, omul a înghiţit un pandantiv Fabergé în valoare de peste 18.000 de euro.

de Redactia Observator

la 02.12.2025 , 13:47
Hoţul a fost arestat în Auckland, pe Insula de Nord din Noua Zeelandă, au relatat marţi media locale, citate de agenţia EFE, potrivit Agerpres.

60 de diamante albe şi 15 safire

Incidentul a avut loc vineri, în jurul orei locale 15:30 (02:30 GMT), când suspectul ar fi furat un pandantiv Fabergé dintr-o ediţie specială numit "James Bond Octopussy Egg" pe care l-ar fi înghiţit înainte de a încerca să fugă, potrivit documentelor judiciare citate de postul local de radio Radio New Zealand.

Articolul continuă după reclamă

Piesa, evaluată la 33.585 de dolari neozeelandezi (18.300 de euro), este realizată din aur galben de 18 karate şi încrustată cu 60 de diamante albe şi 15 safire. În interior se află o mică caracatiţă din aur, cu diamante negre în zona ochilor.

Pandantivul Fabergé vizat în acest incident este inspirat de filmul din seria "James Bond" din 1983, "Octopussy". În această peliculă, agentul secret James Bond se confruntă cu o organizaţie criminală condusă de o femeie poreclită Octopussy, a cărei emblemă este o caracatiţă, simbol ce apare pe bijuterii şi obiecte asociate cu acest grup.

Autorităţile au ajuns la magazin la câteva minute după incident şi l-au arestat pe bărbat, potrivit poliţiei. El a fost acuzat de furt şi se află în arest preventiv după ce a compărut la Tribunalului Districtual din Auckland.

Autorităţile au precizat că pandantivul nu a fost încă recuperat. 

