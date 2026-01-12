Un muncitor a dat peste un sac plin cu bani în timp ce săpa. Posibilă legătură cu un jaf vechi de 22 de ani

Descoperire inedită în timpul unor lucrări în Sandnes, Norvegia. În timp ce săpa cu excavatorul, un muncitor a dat peste un sac plin de bani. Anchetatorii iau în considerare că suma de bani care se ridică la câteva milioane de coroane ar putea avea legătură cu jaful din Nokas, din 2004, cel mai mare din istoria ţării.

Deocamdată nu se ştie despre ce sumă este vorba. Banii erau păstrați în mai multe sacoșe de cumpărături, într-un sac negru de gunoi, potrivit Stavanger Aftenblad.

Potrivit lui Victor Fenne-Jensen, reprezentant al poliției din Sandnes, bancnotele trebuie manipulate cu grijă pentru a nu fi deterioate.

O adevărată comoară

Banii au ajuns la oamenii legii, care încearcă acum să afle de unde provin banii. „Când o sumă atât de mare de bani este îngropată și ascunsă în acest fel, este firesc să credem că este vorba despre nişte bani care provin dintr-o faptă criminală. Dar nu putem trage această concluzie”, a mai declarat Jensen, potrivit presei norvegiene.

Muncitorul care a dat peste comoară nu s-a pierdut cu firea şi nu s-a atins de bani. A oprit utilajul şi i-a anunţat imediat pe şefii săi.

Se pare că banii au fost găsiți chiar sub pământ, la o adâncime de cel mult jumătate de metru.

El spune că au fost o mulțime de bancnote de 200 și 500 de coroane. Au fost și câteva bancnote de o mie de coroane.

„Este imposibil de știut câți bani sunt implicați”, a declarat Vike, manager de proiect la Consiliul Județean Rogaland. Acesta a ţinut să precizeze că sunt voci care spun că banii ar putea proveni de la cel mai mare jaf din Nokas, de acum 22 de ani.

„Suntem foarte curioși de unde provin banii. Aceștia sunt bani care erau în circulație în timpul jafului de la Nokas. Nu știm nimic mai mult decât atât”, a mai spus Vike.

