Cea mai bună ţară în care să îţi creşti copiii. Destinația care domină clasamentele fericirii

Un loc sigur, cu acces excelent la educație și sănătate, unde părinții trăiesc mult, iar copiii sunt sănătoși și fericiți, acesta este, potrivit unui studiu recent, cel mai bun loc din lume pentru a-ți crește familia. Aproape 95% dintre expații care locuiesc acolo spun că sunt mulțumiți de viața lor.

Zeci de mii de britanici părăsesc anual Regatul Unit în căutarea unei vieți mai bune în străinătate. Mulți se mută pentru vremea mai bună, alții își caută un stil de viață diferit, iar unii încearcă să găsească fericirea pe care n-au reușit să o simtă în Marea Britanie.

Însă pentru cei care își doresc cel mai bun loc pentru a-și crește copiii, relocarea în Norvegia s-a dovedit a fi o alegere solidă. Cercetări recente arată că această țară scandinavă este și locul cel mai fericit pentru expați.

Cea mai fericită ţară din lume, potrivit studiului

Studiul a luat în considerare multiple aspecte, inclusiv criminalitatea, accesul la servicii medicale, educație și câștigurile medii, pentru a determina cele mai bune destinații pentru familii. Analiza a evaluat 20 de criterii diferite, iar Norvegia s-a clasat pe primul loc, cu un scor de 71,73 din 100.

Un impresionant 94,06% dintre familiile care trăiesc acolo s-au declarat fericite, ceea ce plasează Norvegia cu 11 puncte procentuale peste media europeană, care este de 84,76%. Rata mortalității materne în Norvegia este de 1,31 la 100.000 de nașteri vii, cu 81% mai mică decât media din Europa - de 6,88. Mai mult, copiii sunt sănătoși, iar rata mortalității sub 15 ani este foarte scăzută, de doar 0,31%.

Locuitorii trăiesc, de asemenea, mult - studiul realizat de compania de mutări Umzug-365 a arătat că expectativa de viață în Norvegia este de 83,31 ani, peste media europeană de 80,5 ani.

Norvegia a obținut poziții înalte în mod repetat în clasamentele de fericire, ultimul Raport Mondial al Fericirii plasând-o pe locul al șaptelea. În cel mai recent raport, Finlanda a ocupat primul loc cu un scor de 67,79, urmată de Danemarca pe locul doi, Islanda pe trei și Suedia pe patru.

Ce ţări se află la coada clasamentului

Marea Britanie s-a clasat pe locul 23, în timp ce Statele Unite au ajuns la cea mai slabă poziție din toate timpurile, pe locul 24. Ambele țări se află în spatele Israelului (locul 8), în ciuda conflictului continuu din regiune, potrivit Daily Mail.

La coada clasamentului se află Afganistanul, desemnat drept cea mai nefericită țară din lume. Sierra Leone, Liban, Malawi și Zimbabwe completează topul celor cinci cele mai nefericite țări.

Un purtător de cuvânt al Umzug-365 a comentat: "Creșterea unei familii depinde de o multitudine de factori, de la sănătate și educație, la bunăstare, venituri, siguranță și altele. Țări precum Norvegia, Finlanda și Suedia au rezultate bune în fiecare dintre aceste categorii, ceea ce le face locații ideale pentru viața de familie. Multe dintre țările din topul celor mai bune se află în Europa de Nord, cu cinci dintre cele zece principali locații situate aici."

