Armata norvegiană avertizează mii de cetățeni că bunurile lor ar putea fi rechiziționate în caz de război

Armata norvegiană va trimite mii de notificări către cetățeni pentru a-i informa că locuințele, vehiculele sau alte bunuri ar putea fi rechiziționate în eventualitatea unui conflict armat. Măsura nu are efecte în timp de pace, dar face parte din planurile de pregătire pentru situații de criză.

Potrivit unui comunicat oficial, mii de norvegieni urmează să primească, începând de luni, scrisori din partea armatei prin care sunt informați că anumite bunuri aflate în proprietatea lor ar putea fi preluate de forțele armate în caz de război, relatează Euronews.

Este vorba despre locuințe, vehicule, ambarcațiuni și utilaje, care ar putea fi utilizate pentru nevoile apărării naționale în cazul unui conflict.

Ce înseamnă notificările și ce efecte au în timp de pace

Autoritățile militare precizează că aceste notificări nu au niciun impact practic în timp de pace. Rolul lor este strict informativ și are scopul de a-i anunța pe proprietari că bunurile lor ar putea fi rechiziționate în eventualitatea unui conflict armat.

"Rechizițiile sunt menite să asigure că, într-o situație de război, forțele armate au acces la resursele necesare pentru apărarea țării", se arată în comunicatul armatei.

Conform datelor furnizate de autorități, aproximativ 13.500 de notificări de pregătire pentru rechiziționare vor fi emise pentru anul 2026.

Solicitările sunt valabile timp de un an, iar aproximativ două treimi dintre notificările care vor fi trimise în 2026 reprezintă reînnoiri ale unor cereri transmise în anii anteriori.

Cea mai gravă situaţie militară de după al Doilea Război Mondial

Șeful organizației de logistică a armatei norvegiene, Anders Jernberg, a declarat că nevoia de pregătire pentru criză și război a crescut semnificativ în ultimii ani.

"Importanța de a fi pregătiți pentru criză și război a crescut dramatic în ultimii ani", a afirmat Anders Jernberg, şeful organizaţiei de logistică a armatei din Norvegia.

"Norvegia se află în cea mai gravă situație de securitate politică de la Al Doilea Război Mondial. Societatea noastră trebuie să fie pregătită pentru crize de securitate și, în cel mai rău caz, pentru război", a mai spus Jernberg.

Consolidarea apărării militare și civile

Reprezentanții armatei au mai precizat că Norvegia se află într-un amplu proces de consolidare a capacităților de apărare, atât militare, cât și civile.

"Derulăm o consolidare majoră a pregătirii militare și civile", se arată în comunicatul oficial.

Norvegia este unul dintre membrii fondatori ai NATO și și-a întărit capacitățile de apărare în ultimii ani. Țara scandinavă are atât o graniță terestră de 198 de kilometri cu Rusia, în nordul extrem, cât și o frontieră maritimă comună.

Contextul regional de securitate este unul dintre factorii care au determinat autoritățile norvegiene să intensifice măsurile de pregătire pentru situații de criză.

