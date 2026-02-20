Antena Meniu Search
Un caz de la unul la 17 miliarde: Cinci frați s-au născut în aceeași zi, dar în ani diferiți

O coincidență extrem de rară, aproape imposibilă, a transformat o familie obișnuită într-un fenomen mondial. Cinci copii s-au născut la termen în aceeași zi calendaristică, dar în ani diferiți.

de Redactia Observator

la 20.02.2026 , 08:06
Povestea familiei Cummins din Virginia, SUA, a intrat în Cartea Recordurilor Guinness și rămâne una dintre cele mai uimitoare coincidențe din istoria familiilor americane, scrie Origo, potrivit Mediafax.

Carolyn Cummins a adus pe lume șapte copii. Cinci dintre ei — Catherine, Carol, Charles, Claudia și Cecilia — s-au născut toți pe 20 februarie, în 1952, 1953, 1956, 1961 și 1966. Pură coincidență.

O probabilitate de 1 la 17 miliarde

Articolul continuă după reclamă

Experții medicali estimează probabilitatea la aproximativ 1 la 17 miliarde. Nu este vorba de un fenomen genetic și nici de o naștere programată medical. Fiecare dintre cei cinci copii s-a născut dintr-o sarcină separată, la termen normal.

Familia Cummins a deținut recordul mondial pentru cei mai mulți frați născuți în aceeași zi, fără gemeni implicați. În 2023, recordul a fost preluat de familia Mangi din Pakistan, unde nouă membri ai familiei împărtășesc aceeași zi de naștere — 1 august.

Potrivit familiei, 20 februarie era în fiecare an un eveniment important. Mama le pregătea fiecărui copil un tort separat, pentru ca nimeni să nu se simtă uitat. De-a lungul anilor, data a devenit simbolul unității familiei Cummins.

