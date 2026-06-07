Google Maps a câștigat o bătălie cu radarul. Un șofer care fusese amendat și lăsat fără permis după ce a fost prins circulând cu peste 100 km/h, pe o stradă din Sibiu, a reușit să demonstreze în instanță că sancțiunea nu era justificată.

Cu ajutorul imaginilor din Google Street View și al unor documente emise de Primăria Sibiu, bărbatul a arătat că pe traseul său lipsea un indicator esențial: cel care marca intrarea în municipiu. Iar acest detaliu avea să îi aducă victoria în fața autorităților.

Totul a început în 11 mai 2023, când șoferul unui BMW a fost înregistrat de aparatul radar circulând cu 102 km/h pe strada Podului din Sibiu. Polițiștii au considerat că acesta a depășit cu 52 km/h limita legală de 50 km/h și i-au aplicat o amendă de 1.305 lei, precum și suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile.

Procesul-verbal a fost semnat fără obiecțiuni, iar în primă fază cazul părea unul obișnuit.

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În prima instanță, Judecătoria Sibiu a considerat că polițiștii au procedat corect.

Instanța a reținut că viteza a fost măsurată cu un aparat radar omologat și verificat metrologic și că șoferul circula efectiv cu 102 km/h în zona respectivă. De asemenea, judecătorul a apreciat că procesul-verbal a fost întocmit legal și că sancțiunea era justificată de gravitatea faptei.

Mai mult, instanța de fond a considerat că exista semnalizare rutieră și că șoferul ar fi trebuit să cunoască regimul de circulație aplicabil în zonă.

În apel, șoferul a venit cu o serie de dovezi care au schimbat complet cursul procesului.

Acesta a depus fotografii realizate prin Google Street View, planșe foto și filmări ale traseului urmat după ieșirea de pe autostrada A1. Mai important însă, la dosar a ajuns o adresă oficială emisă de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public din cadrul Primăriei Sibiu.

Documentul confirma că la data de 11 mai 2023 nu exista indicator de intrare în municipiul Sibiu pe direcția din care venea șoferul, respectiv pe traseul dintre ieșirea de pe autostrada A1 și DJ106. Indicatorul fusese montat ulterior.

Trebuia demonstrat și că șoferul avea posibilitatea rezonabilă să știe că circulă în interiorul unei localități, unde limita generală este de 50 km/h.

Instanța a reținut că bărbatul nu era din Sibiu, venea de pe autostradă și nu a întâlnit niciun indicator care să îi arate că a intrat în municipiu. Mai mult, autoritățile au confirmat ulterior că indicatorul respectiv nici măcar nu exista la momentul producerii faptei, relatează Turnul Sfatului.

În aceste condiții, Tribunalul a concluzionat: „Există un dubiu cu privire la vinovăția petentului în săvârșirea faptei, dubiu care îi profită în mod evident acestuia”.

În baza acestei concluzii, Tribunalul Sibiu a admis apelul, a schimbat sentința primei instanțe și a dispus anularea în totalitate a procesului-verbal de contravenție.

Astfel, șoferul a scăpat atât de amenda de 1.305 lei, cât și de suspendarea permisului pentru trei luni.

Hotărârea este definitivă.