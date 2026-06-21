Adrian Veștea a depus în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare, duminică noapte

Programul de guvernare şi lista de miniştri au fost depuse la Parlament. Alina Gorghiu, căreia PNL îi cere să-şi depună demisia din partid până luni, la ora 12.00, este vicepremier fără portofoliu în Guvernul Veştea. Guvernul îşi asumă stabilitatea politică şi continuarea parcursului european şi euroatlantic al României.

"Am depus la Parlament Programul de Guvernare şi lista miniştrilor Cabinetului pe care îl propun pentru România. Este un pas necesar pentru a pune capăt unei perioade de incertitudine şi pentru a readuce ţara într-un cadru de stabilitate, predictibilitate şi funcţionare normală a instituţiilor", a anunţat, duminică seară, pe Facebook, premierul desemnat.

Adrian Veştea adaugă că are încredere că Parlamentul "va trata cu responsabilitate această procedură şi va stabili un calendar rapid pentru audierea miniştrilor şi votul de învestitură.

Potrivit premierului desemnat, România nu îşi mai permite să piardă timp, iar noul Guvern are cinci priorităţi imediate:

Articolul continuă după reclamă

- Stabilitate politică: Revenirea la normalitate instituţională.

- Fonduri europene: Accelerarea atragerii banilor din PNRR.

- Stabilitate economică: Menţinerea încrederii partenerilor şi a ratingului de ţară.

- Investiţii: Deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate.

- Securitate naţională: Accelerarea proiectelor strategice (SAFE).

Componenţa Cabinetului

Adrian Veştea - Prim-ministru (PNL)

Marian Neacşu - vicepremier şi ministru al Afacerilor Interne (PSD)

Alina Gorghiu - vicepremier (PNL)

Diana Morar - vicepremier (independent)

Luca Niculescu - ministru de Externe (independent)

Alexandru Nazare - ministru de Finanţe (independent)

Florin Zaharia - ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene (independent)

Florin Manole - ministru al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii (PSD)

Monica Anisie - ministru al Educaţiei şi Cercetării (PNL)

Marian Bârgău - ministru al Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (independent)

Eduard Mititelu - ministru delegat pentru Digitalizare (PNL)

Romeo Lungu - ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (PSD)

Ionuţ Vulpescu - ministru al Culturii (PSD)

Sorin Cîmpeanu - ministru al Apărării Naţionale (PNL)

Radu Marinescu - ministru al Justiţiei (PSD)

Alexandru Ghigiu - ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor (PSD)

Cristian Pistol - ministru al Transporturilor şi Infrastructurii (PNL)

Florin Barbu - ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (PSD)

Bogdan Ivan - ministru al Energiei (PSD)

Alexandru Rogobete - ministru al Sănătăţii (PSD)

Radu Oprea - secretar general al Guvernului (PSD)

Adrian Veştea anunţă că membrii independenţi ai Cabinetului au fost incluşi în echipa guvernamentală la solicitarea sa, în cadrul discuţiilor purtate cu partidele care susţin acest Guvern.

De asemenea, Veştea a publicat Programul de guvernare. Dacă documentul iniţial redactat de Adrian Veştea avea 68 de pagini, programul de guvernare depus la Parlament are 80 de pagini.

Pentru învestire, Guvernul Veştea are nevoie de 233 de voturi "pentru".

PNL, USR, UDMR au anunţat că nu votează Guvernul Veştea.

În PNL există mai mulţi susţinători ai Guvernului Veştea, numărul acestora însă se va vedea la vot. Preşedintele PNL Ilie Bolojan a anunţat că liberalii nu se vor afla în sală în momentul votului.

Pentru a trece de votul Parlamentului, Guvernul Veştea are nevoie şi de voturi de la AUR. Liderii partidului au afirmat, în repetate rânduri, că nu vor vota învestirea Guvernului.

Care este aritmetica parlamentară

PSD - 128 de parlamentari

AUR - 90 de parlamentari

PNL - 76 parlamentari

USR - 59 de parlamentari

UDMR - 31 de parlamentari.

Minorităţile - 17 parlamentari.

Uniţi pentru România - 14 membri

Grupul S.O.S. România - 15 membri

Neafiliaţi - 15 deputaţi şi 8 senatori

Grupul Pace-Întâi România - 11 senatori