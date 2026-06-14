Adrian Veștea, premier desemnat: "Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică"

Premierul desemnat Adrian Veştea a transmis că vrea un guvern politic, capabil să îşi asume reforme reale şi să păstreze România pe traiectoria pro-occidentală. El a precizat că este dispus să poarte discuţii cu partidele democratice şi pro-occidentale din Parlament.

”Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică. Cunosc bine statul român şi ştiu de la firul ierbii care sunt aşteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă şi ce este de făcut. Vin după un parcurs de 30 de ani în Partidul Naţional Liberal. Am fost de la simplu concilier local, la trei mandate ulterior de primar, al treilea mandat de preşedinte de conciliul judeţean şi am avut şi timp de un an jumatate şansa de a fi membru al Guvernului României şi am fost ministru la dezvoltare”, a spus Adrian Veştea la Palatul Cotroceni.

Adrian Veştea: Îmi doresc un guvern politic care să-şi asume reforme reale

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat, duminică, pe Adrian Veștea drept prim-ministru.

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„Este o persoană categoric pro-occidentală, o persoană cu valori, o persoană de dialog, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete și are responsabilitatea bugetelor”, a transmis Dan.

Președintele a precizat că premierul desemnat „se va achita cu succes de această sarcină”.

”Îmi doresc un guvern politic care să-şi asume reforme reale şi care să menţină România pe direcţia pro-occidentală. Noi suntem a şasea ţară din Europa şi trebuie să punem un accent major pe dezvoltare, ceea ce voi face din prima zi”, a ţinut să precizeze premierul desemnat.

De asemenea, Adrian Veștea va „avea o politică axată pe priorități ce țin de urgențele României, precum finalizarea proiectelor din PNRR, accederea în OCDE și operaționalizarea programului SAFE pentru a ne consolida securitatea. Siguranța românilor și bunăstarea lor sunt obiectivele mele. Plec la drum cu gândul la toți primarii din această țară cu care am lucrat, cu gândul la toți românii pe care doresc să-i servesc cu loialitate și responsabilitate”.

Adrian Veștea a concluzionat cu ideea că „sunt deschis să discut cu formațiunile politice, democratice, pro-occidentale, din Parlamentul României”.

"Plec la drum cu gândul la toţi primarii din această ţară cu care am lucrat, cu gândul la toţi românii pe care doresc să-i servesc cu loialitate şi responsabilitate. Sunt deschis să discut cu formaţiunile politice, democratice, pro-occidentale, din Parlamentul României”, a mai afirmat el.