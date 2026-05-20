Deputatul Iosif-Florin Jianu a anunţat, miercuri, că se desparte de grupul parlamentar social-democrat şi trece de partea liberalilor, alături de care îşi va continua mandatul.

Ales pe listele S.O.S. România, afiliat apoi PSD, deputatul Iosif-Florin Jianu trece acum la PNL - Facebook/ Iosif Florin Jianu﻿

Jianu, deputat de Galaţi, a fost ales pe listele electorale ale S.O.S. România, iar din iunie 2025 s-a afiliat grupului PSD. Acum, parlamentarul anunţă că se alătură liberalilor, decizie pe care o descrie drept una "asumată".

"Astăzi am decis afilierea mea la Grupul Parlamentar al Partidului Național Liberal din Camera Deputaților", a transmis Iosif-Florin Jianu, într-o postare pe Facebook.

Deputatul susţine că hotărârea vine "într-un context politic în care România are nevoie de stabilitate, seriozitate și de o voce clară în favoarea parcursului european și euroatlantic al țării noastre".

Jianu a precizat că nu a fost membru al PSD, ci doar deputat afiliat grupului parlamentar social-democrat. El a descris colaborarea de până acum drept una instituţională, "bazată pe proiecte și pe responsabilitatea față de cetățeni".

