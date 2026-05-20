Ales pe listele S.O.S. România, afiliat apoi PSD, deputatul Iosif-Florin Jianu trece acum la PNL

Deputatul Iosif-Florin Jianu a anunţat, miercuri, că se desparte de grupul parlamentar social-democrat şi trece de partea liberalilor, alături de care îşi va continua mandatul.

de Redactia Observator

la 20.05.2026 , 14:03
Ales pe listele S.O.S. România, afiliat apoi PSD, deputatul Iosif-Florin Jianu trece acum la PNL - Facebook/ Iosif Florin Jianu﻿
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Jianu, deputat de Galaţi, a fost ales pe listele electorale ale S.O.S. România, iar din iunie 2025 s-a afiliat grupului PSD. Acum, parlamentarul anunţă că se alătură liberalilor, decizie pe care o descrie drept una "asumată".

"Astăzi am decis afilierea mea la Grupul Parlamentar al Partidului Național Liberal din Camera Deputaților", a transmis Iosif-Florin Jianu, într-o postare pe Facebook.

Deputatul susţine că hotărârea vine "într-un context politic în care România are nevoie de stabilitate, seriozitate și de o voce clară în favoarea parcursului european și euroatlantic al țării noastre".

Articolul continuă după reclamă

Jianu a precizat că nu a fost membru al PSD, ci doar deputat afiliat grupului parlamentar social-democrat. El a descris colaborarea de până acum drept una instituţională, "bazată pe proiecte și pe responsabilitatea față de cetățeni".

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

parlament deputat sos psd pnl iosif florin jianu
Înapoi la Homepage
Suma uriaşă pe care o plăteşte Cristi Borcea doar pentru întreţinerea apartamentului din Miami făcut cadou fiicei sale
Suma uriaşă pe care o plăteşte Cristi Borcea doar pentru întreţinerea apartamentului din Miami făcut cadou fiicei sale
Cine i-a luat locul lui Petrișor Ruge. Cu ce dansator face Andreea Bălan acum prize pe scenă
Cine i-a luat locul lui Petrișor Ruge. Cu ce dansator face Andreea Bălan acum prize pe scenă
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: ”Am vorbit cu el”
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: ”Am vorbit cu el”
Bărbatul care a ucis o vedetă TikTok pentru că nu a vrut să se întâlnească cu el a fost condamnat la moarte
Bărbatul care a ucis o vedetă TikTok pentru că nu a vrut să se întâlnească cu el a fost condamnat la moarte
A fost găsită moartă femeia dată dispărută după o operație estetică. Unde a fost abandonat trupul ei
A fost găsită moartă femeia dată dispărută după o operație estetică. Unde a fost abandonat trupul ei
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi întâmpinat probleme din cauza sistemului e-Factura?
Observator » Ştiri politice » Ales pe listele S.O.S. România, afiliat apoi PSD, deputatul Iosif-Florin Jianu trece acum la PNL
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.