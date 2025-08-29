Antonio Costa vine în România pe 4 septembrie. Preşedintele Consiliului European face un "Tur al capitalelor"

Președintele Consiliului European va efectua vizite în statele membre, în următoare trei săptămâni. Antonio Costa va sosi în România pe 4 septembrie și va fi primit de Nicușor Dan. Şi Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vine luni, 1 septembrie, în vizită în România, la Constanța, unde se va întâlni cu președintele României, Nicușor Dan, și cu prim-ministrul Ilie Bolojan

Antonio Costa şi Nicuşor Dan, la Summitul Consiliului European de la Bruxelles, iunie 2025 - Profimedia

Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, îi va vizita pe liderii statelor membre în ţările lor în primele trei săptămâni ale lunii viitoare, el urmând să se întâlnească la Bucureşti cu preşedintele român Nicuşor Dan pe 4 septembrie, informează un comunicat al Consiliului European.

Acest aşa-numit "Tur al capitalelor" îi va permite preşedintelui Costa să adune opinii de la şefii de stat şi de guvern privind situaţia din UE şi să pregătească terenul pentru următoarele summituri internaţionale şi ale Consiliului European. "În următoarele trei săptămâni, voi călători în întreaga Europă pentru a-i întâlni pe liderii UE în capitalele lor. Discuţiile vor ajuta la conturarea agendei noastre comune pentru lunile viitoare", a declarat Costa, citat în comunicat.

"Ca preşedinte al Consiliului European, este de datoria mea să ascult şi să înţeleg priorităţile tuturor liderilor, în special în aceste vremuri de nesiguranţă. Rolul meu este să construiesc consens. Cu fiecare vizită, voi face eforturi pentru a întări cooperarea noastră, pentru că în lumea imprevizibilă de astăzi, unitatea noastră este cea mai mare putere a noastră", a adăugat preşedintele Consiliului European.

Articolul continuă după reclamă

În întâlnirile cu liderii statelor UE, Antonio Costa va discuta principalele priorităţi politice, precum şi despre metode de lucru în Consiliul European. Costa va vizita majoritatea ţărilor UE între 1 şi 19 septembrie. O primă întâlnire cu premierul belgian Bart de Wever a avut loc pe 27 septembrie la Bruxelles.

În prima săptămână a acestui tur, Antonio Costa se va întâlni cu prim-ministrul sloven Robert Golob pe 2 septembrie. Vizita va fi precedată de participarea sa la Forumul strategic de la Bled de pe 1 septembrie, unde va susţine un discurs. Pe 2 septembrie, Costa se va întâlni cu premierul croat Andrej Plenkovic la Zagreb, iar pe 3 septembrie cu cancelarul austriac Christian Stocker la Viena.

Pe 4 septembrie, preşedintele Consiliului European se va afla în România, unde se va întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan, şi în Bulgaria, unde va avea o întrevedere cu preşedintele Rossen Jeliazkov. Săptămâna se va încheia cu întâlniri cu premierul Petr Fiala, în Cehia, şi cu prim-ministrul Dick Schoof, în Olanda, pe 5 septembrie, când vor fi anunţate şi detaliile pentru următoarea săptămână.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi pudră proteică în alimentaţia voastră, chiar dacă nu faceţi sport? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰