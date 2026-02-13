Curtea Supremă din statul Virginia le-a permis joi unui puşcaş marin american şi soţiei sale să păstreze o orfană afgană pe care au adus-o cu ei în SUA, punând capăt în principiul unei aprige bătălii judiciare.

În 2020, Joshua şi Stephanie Mast au obţinut autorizaţia autorităţilor americane de a adopta bebeluşul, grav rănit şi descoperit cu un an mai devreme de armata americană pe un câmp de luptă în Afganistan, o ţară care nu recunoaşte adopţia, în virtutea legii islamice, relatează AFP, citată de Agerpres.

Lung şir de procese şi lupte juridice

Doi ani mai târziu, un cuplu afgan care afirma că este rudă cu copilul a depus o cerere de anulare a adopţiei, estimând că dreptul afgan îi favorizează în acest caz. Chemaţi să decidă în acest caz, patru din şapte judecători ai Curţii supreme din Virginia au invalidat verdictele care anulau adopţia.

Judecătorii au argumentat că o lege din Virginia oficializează ordonanţele de adopţie la şase luni după intrarea lor în vigoare. Acest text împiedică contestarea unei adopţii, indiferent care ar fi neregulile, după acest termen. Verdictul precizează că părinţii biologici ai copilului, în vârstă de câteva luni la momentul descoperirii sale, au murit în cursul unei "operaţiuni a forţelor speciale americane împotriva teroriştilor Al-Qaida'.

Bebeluşul a fost transportat mai întâi într-un spital militar de campanie la Kandahar (sud), apoi la baza aeriană de la Bagram, în apropiere de Kabul pentru a beneficia de îngrjiri. Joshua Mast a depus o cerere de a adopta copilul, invocând argumentul că minorul "ar beneficia de îngrijiri medicale în SUA". Potrivit cuplului american, adopţia răspundea unei situaţii de urgenţă, din moment ce copilul "nu avea niciun părinte în viaţă cunoscut".

Cuplul afgan, din care bărbatul susţine că este unchiul fetiţei, i-a urmărit în instanţă pe soţii Mast, susţinând că ar trebui să i se încredinţeze minora. Însă Curtea supremă din Virginia a afirmat că el a refuzat să furnizeze probe ADN şi nu a demonstrat suficient "că are dreptul la tutela legală" a fetiţei în conformitate cu dreptul afgan.

Potrivit media, adoptarea fetiţei merge şi împotriva poziţiei Departamentului american de Stat pentru că, în conformitate cu dreptul internaţional, trebuie făcut totul pentru a se încerca reunirea bebeluşului cu familia sa biologică, notează AFP.

