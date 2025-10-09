Arestarea preventivă a lui Călin Georgescu, cerută după un nou salut legionar: "Am depus plângere penală"

Deputatul PNL Alexandru Muraru cere arestarea preventivă a lui Călin Georgescu, după ce acesta ar fi fost surprins din nou făcând salutul legionar, de această dată pe treptele unei biserici din Buftea. Gestul, considerat un atac grav la adresa democrației, a avut loc în contextul în care Georgescu se află deja sub control judiciar pentru fapte extrem de grave, inclusiv propagandă legionară și complicitate la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Deputatul Alexandru Muraru, vicepreședinte al PNL, a anunţat că a depus o sesizare la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin care solicită sesizarea de urgenţă a instanţei în vederea înlocuirii controlului judiciar cu măsura arestării preventive în cazul lui Călin Georgescu.

Redăm mai jos comunicatul integral:

"TOLERANȚĂ ZERO PENTRU EXTREMISM: Deputatul PNL Alexandru Muraru solicită arestarea preventivă a lui Călin Georgescu după un nou salut legionar: "Am depus oficial plângere penală la Procurorul General"

În calitate de vicepreședinte al Partidului Național Liberal și deputat în Parlamentul României, condamn în cei mai fermi termeni gestul sfidător și ilegal al inculpatului Călin Georgescu, care a executat din nou, public, salutul legionar. Acest act nu este o simplă provocare, ci un atac direct la adresa democrației și a statului de drept din România.

Ceea ce a făcut ieri Călin Georgescu la Buftea, pe scările unei biserici, nu este o rătăcire, ci o declarație de război simbolică împotriva valorilor noastre democratice. Vorbim despre un individ trimis deja în judecată nu doar pentru propagandă legionară, ci și pentru fapte de o gravitate excepțională, anume complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale. A permite acestui personaj să continue să propage public simbolurile unei ideologii criminale, în timp ce se află sub control judiciar, este o vulnerabilitate pe care statul român nu și-o mai poate permite.

Fiecare zi în care Călin Georgescu își bate joc de justiție, transformând obligațiile controlului judiciar într-o scenă pentru manifestări extremiste, reprezintă o înfrângere pentru autoritatea statului. Plimbările sale pe la poliție și biserici au devenit pretexte pentru a-și ralia susținătorii și pentru a testa limitele legii și ale răbdării noastre.

DESTUL!

Din acest motiv, anunț public că am depus astăzi o nouă sesizare penală la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin care am solicitat nu doar investigarea rapidă a noii fapte, ci și sesizarea de urgență a instanței în vederea înlocuirii controlului judiciar cu măsura arestării preventive.

Locul celor care glorifică o mișcare fascistă ce a ucis, torturat și trădat România este după gratii, nu în spațiul public, de unde continuă să otrăvească minți. Justiția trebuie să acționeze acum, cu fermitate și fără echivoc. Este un gest firesc într-o zi cu puternică simbolistică istorică pentru comemorarea Holocaustului.

Legionarismul nu este o opinie, este o infracțiune. Nu este patriotism, ci un cult al morții și al trădării naționale. Partidul Național Liberal va folosi toate pârghiile legale și politice pentru a opri acest asalt extremist. România nu se va întoarce în bezna totalitarismului".

