Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat miercuri că România are nevoie cât mai rapid de un guvern cu puteri depline, subliniind că gestionarea responsabilităților în actuala formulă este dificilă. El a precizat că nu este responsabil pentru această situație și că nu intenționează să se agațe de funcție. Bolojan a mai spus că viitoarele guverne trebuie să acționeze cu responsabilitate, potrivit News.ro.

Bolojan spune că România are nevoie urgent de un nou guvern: Nu este vina mea, nu mă agăț de putere - Hepta

"Acest guvern a fost demis. Nu este responsabilitatea lui pentru ceea ce s-a întâmplat şi gândiţi-vă, că nu mă agăţ de această funcţie, dar dacă ai o responsabilitate pentru ţara asta, trebuie să exercit această funcţie până se creează condiţii să avem un nou guvern. Ori dacă aceste condiţii nu s-au creat, nu vă imagineaţi că e foarte comod în această perioadă, când guvernul are competenţele mult diminuate, să gestionezeze toate problemele pe care le avem, de la absorţia de fonduri europene, de la lucrările efective, de la partea de a lucra pentru a fi votate în Parlament proiectele de legi, dar care să fie în aşa fel votate încât să fie considerate jaloane îndeplinite de la rezolvarea crizelor care apar, nu ştiu, criza energetică şi aşa mai departe. Deci e nevoie de un guvern cu forţe depline", a declarat premierul interimar la B1.

Ilie Bolojan a precizat că, cu cât se face un guvern mai repede, cu atât e mai bine.

"Trebuie să ajungem acolo şi aşa cum v-am spus, cu cât se face mai repede, cu atât este mai bine, pentru că nu e uşor să gestione responsabilităţi în altfel de situaţii, dar nu e vina mea pentru treaba asta şi v-am spus, nu mă agăţ de putere", a spus Bolojan.

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"Soluţia serioasă pentru România este să acţionăm în aşa fel încât guvernele care vin să fie nişte guverne care într-adevăr se comportă responsabil", a mai afirmat premierul interimar.

El a subliniat că "România era într-o fundătură în 2025, cu nişte deficite enorme, fără o speranţă de a ieşi din ele şi a ieşit din această fundătură".

"Am scăpat de scăderea calificativului, ceea ce ar fi însemnat că dacă rating-ul din ţară este căzut, nu puteam intra decât într-o zonă de downgradare. În care investiţiile nu erau recomandate în România, ceea ce ar fi însemnat dobânzi mult mai mari, nu doar plătite de stat, ci plătite de fiecare cetăţean şi complicaţii în economie enorme şi acest lucru l-a evitat acest guvern prin măsurile pe care le-a luat. Asta nu trebuie să periclităm, pentru că vedem ce s-a întâmplat în ultimele două luni de zile, când, deşi acest guvern a fost demis, am trecut prin două evaluări legate de rating-ul de ţară, deci am avut două audituri făcute de companiile de rating, companii care prestează servicii pentru investitori. Şi dacă nu te auditează într-o formulă care să le garanteze în anii următori investiţiile, vă puteţi da seama că nu mai au acele contracte, deci te evaluează serios, dat fiind obligaţiile pe care le au. Asta am trecut cu bine prin aceste evaluări, pentru că am luat măsurile care au fost necesare, am coborât deficitele, am asigurat o stabilitate economică şi bugetară, e adevărat, nişte costuri pe care le-am avut", a afirmat premierul.

El a adăugat că "ceea ce trebuie să facem este să ţinem această linie şi să avem un guvern care nu îşi risipeşte banii publici, care nu îşi bate joc de ei, care nu creează aşteptări care nu pot fi onorate, care face ordine în continuare, care reduce cheltuielile, care creează condiţii pentru dezvoltare".

Bolojan a mai declarat că "dacă nu ai o susţinere mai largă, e foarte greu să ai 233 de voturi în Parlament, pentru că o bună parte din parlamentari sunt plecaţi în concedii în diferite locuri".

"Dacă la legislaţia legată de PNRR s-a putut vota de la distanţă şi s-a făcut această masă critică ca să putem trece aceste legi, la o constituire de guvern fără o majoritate largă, e foarte greu să faci asta. Dar asta trebuie să o facem cât mai repede posibil şi eu sper, v-am spus, că în luna septembrie se găseşte formula prin care avem un guvern. Cu cât avem mai repede acest guvern, cu atât este mai bine pentru România, pentru că poate rezolva problemele pe care astăzi mie mi-e foarte greu să le gestionez", a mai precizat el.