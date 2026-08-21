Au fost percheziţii în Capitală, după ce mai mulţi bărbaţi au agresat în plină stradă un alt bărbat în vârstă de 40 de ani. Inculpaţii se îndreptau către un meci de fotbal, iar tot scandalul a pornit de la o înregistrare pe telefon.

Totul a pornit de la o filmare pe telefon. Înainte de un meci de fotbal al unei echipe renumite din Capitală, una dintre galerii, din care făceau parte şi aceşti bărbaţi, se deplasa spre stadion și scanda. O femeie a început să filmeze trecerea galeriei, iar mai mulţi membri s-au deranjat că sunt filmați și i-au cerut să oprească filmarea.

Femeia a oprit, însă prietenul ei, un cetăţean pakistanez de 40 de ani, a intervenit și le-ar fi reproșat că nu este normal să îi spună să nu filmeze și a întrebat de ce nu are voie să filmeze.

De aici ar fi pornit conflictul. Mai mulți membri ai galeriei au intervenit, iar bărbatul a fost agresat fizic. Acesta ar fi fost lovit cu pumnii și picioarele de mai multe persoane.

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Patru din cei 5 inculpaţi, cu vârste cuprinse între 30 și 51 de ani, au fost găsiţi iar după mai multe ore de audieri, aceaştia au fost reţinuţi pentru 24 de ore. Cel de-al cincilea este căutat încă de către poliţişti.

Ancheta este în desfăsurare.