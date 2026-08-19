Miting de susţinere pentru Fritz în Timişoara, în urma deciziei CCR. Sute de oameni, în Piaţa Victoriei

Câteva sute de oameni s-au adunat în Piața Victoriei din Timișoara pentru a-și arăta susținerea față de primarul Dominic Fritz, în urma deciziei Curții Constituționale a României de a declara constituțională noua lege privind ANI, potrivit News.ro.

Miercuri seară, membri şi simpatizanţi ai USR, susţinători ai primarului Dominic Fritz, precum şi simpli timişoreni au răspuns chemării edilului, făcută pe Facebook, şi s-au adunat în Piaţa Victoriei, într-un gest de susţinere.

"PSD, o mizerie!, Jos comunismul!, Unitate!, Nicuşor, trădător", au strigat cei prezenţi în centrul Timişoarei.

"Aţi demis un primar cu 5 judecători pentru că n-aţi putut cu urna", "Slugărnicia îngroapă România", "PSD nu uita, Timişoara nu-i a ta", scrie pe pancartele pe care oamenii le poartă în mâini.

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Decizia CCR

CCR a decis, luni, că amendamentul care priveşte încetarea funcţiei publice în cazul conflictului de interese ori a incompatilbilităţii, constatate definitiv, este constituţional.

"Eu nu voi pleca nicăieri. Timişoara este, rămâne casa mea şi niciodată nu voi trăda încrederea celor care m-au votat. Dacă susţii statul de drept şi libertatea în România, dacă eşti alături de mine, fă-ţi vocea auzită, scrie pe social media despre revolta ta, fă un video pe TikTok, dă share la acest video, vorbeşte cu prietenii şi familia, vino la un protest, orice, să ne susţinem reciproc, pentru că nu suntem singuri. Au crezut că ne termină, dar abia am început, mersi că eşti cu mine în această luptă!", este mesajul transmis de Dominic Fritz.