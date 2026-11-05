Preţul aurului, 5 noiembrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 13,69 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 5 noiembrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 13,69 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 631,0131 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 19 octombrie 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3398 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,4011 lei româneşti, şi a pierdut teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,7556 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,8165 lei româneşti.