Preţul aurului, 5 noiembrie 2026. Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 13,69 lei
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 5 noiembrie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.
Concret, preţul pentru un gram de aur a crescut cu 13,69 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 631,0131 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 19 octombrie 2026 şi până în prezent.
În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3398 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,4011 lei româneşti, şi a pierdut teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,7556 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,8165 lei româneşti.