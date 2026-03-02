Barajul de la Mihăileni va fi finalizat, în ciuda anulării avizului. Buzoianu: Nu e criză, e scandal populist

Lucrările la barajul de la Mihăileni vor fi duse la capăt, în ciuda anulării în instanță a unui aviz vechi de peste 40 de ani, susține ministrul Mediului, Diana Buzoianu. În Parlament, aceasta a dat asigurări că documentația va fi refăcută integral, cu respectarea legii, astfel încât proiectul să nu mai fie vulnerabil juridic, iar lucrările să continue fără riscul unor noi blocaje.

"Sunt un pic îngrijorată, pentru că o minciună care a fost spusă de foarte multe ori a ajuns inclusiv în Parlament, Parlamentul României fiind astăzi în punctul în care nu mai ştie care este realitatea. O minciună însă repetată obsesiv nu este şi adevăr. Aşa că haideţi să clarificăm un pic care este adevărul. Nu suntem în faţa unei crize care este surpriză şi care nu poate să fie reparată. Nu suntem nici măcar în faţa unui conflict politic, pentru că ne dorim cu toţii acelaşi lucru, şi anume acest baraj să fie funcţional. Suntem însă în faţa unui scandal populist, să zicem aşa, şi suntem, de asemenea, în faţa unui proiect de infrastructură care ar fi trebuit să fie strategic, dar care a fost vulnerabilizat, pentru că documentele care stăteau la baza acestui proiect de infrastructură au fost de-a lungul timpului vulnerabile juridic. Există o singură întrebare care rămâne, şi anume dacă România doreşte să construiască legal şi sigur sau dacă doreşte să construiască vulnerabil de acum încolo. În cazul acumulării de la Mihăileni, sunt trei aspecte care trebuie să fie foarte clar cunoscute de toată lumea. În primul rând, corpul barajului este gata, finalizat din anul 2022. În 2024 şi în 2025 a oprit viituri, apă, în cantitate de 5,5 milioane metri cubi şi a salvat 17.000 de oameni. A spune că rolul de oprire a inundaţiilor astăzi este blocat este o minciună. Şi întrebarea mea este: cui foloseşte ca românii să fie minţiţi că nu va fi realizat în continuare (...), pentru că el va fi realizat în continuare", a transmis Diana Buzoianu, în Parlament, potrivit Agerpres.

Aviz anulat după 40 de ani; documentația va fi refăcută

Diana Buzoianu a subliniat că avizul anulat de o instanţă din Cluj este mai vechi de 40 de ani şi a dat asigurări că la Mihăileni lucrările vor continua cu respectarea legii, iar documentele vor fi refăcute.

"O instanţă a anulat un aviz mai vechi de 40 de ani. Nu Ministerul Mediului, o instanţă. (...) A spune că este o surpriză că a fost vulnerabil juridic în 2026 un aviz lansat în 1987 este cel puţin o manipulare. Poate cumva asta ajută şi pe cei care sunt duplicitari şi spun în aceeaşi propoziţie: 'Să se dea avize pe repede înainte, să nu se respecte legislaţia, să fie totul făcut pe colţ de masă' şi după aia, când aceste avize sunt anulate în instanţă, tot ei vin să urle că trebuia să fie făcute lucrurile mult mai temeinic. Răspunsul este că într-adevăr trebuie să fie făcute lucrurile mult mai temeinic, iar la Mihăileni vor fi făcute lucrurile cu respectarea legii, adică documentele care vor fi refăcute cu respectarea tuturor prevederilor legale şi vor fi complete", a susţinut aceasta.

De ce nu putea fi schimbată autorizația în timpul lucrărilor

Ministrul a precizat că autorizaţia veche nu putea fi schimbată în timp ce lucrările erau în curs, întrucât acestea s-ar fi blocat.

"Întrebarea dacă putea să fie schimbată autorizaţia în timp ce erau făcute lucrările. Nu. Răspunsul este simplu: nu. Odată ce lucrările au început, nu se putea începe o reautorizare decât dacă se blocau din nou toate lucrările. Adică cine vine şi spune astăzi de ce în anii aceştia n-au fost refăcute autorizaţiile înseamnă că nu ştie că astfel de autorizaţii nu ar fi putut niciodată să fie cerute în timp ce se făceau lucrările pe o altă autorizaţie", a explicat şefa de la Mediu.

În plus, ministrul Mediului a arătat că lucrările la barajul de la Mihăileni nu sunt oprite, ci se execută cele pentru care au fost emise avize în ultimii doi ani.

"Am tot auzit că nu se mai lucrează absolut deloc la Mihăileni. Există lucrări, pentru că astăzi, în momentul în care discutăm, sunt realizate lucrări. Da, lucrări care sunt conexe, lucrări pentru care au fost avize emise în 2024, în 2025, lucrări ale căror avize nu au făcut obiectul litigiului. Sigur, toate aceste aspecte nu exclud însă întârzieri cu privire la barajul de la Mihăileni, pentru că într-adevăr acesta este costul care va fi plătit de români pentru cultura de improvizaţie şi lucrările de mântuială care au fost făcute până acum pentru această lucrare. Dar noi va trebui să schimbăm cumva cum au fost gândite documentele până acum şi ce a făcut ministerul după ce s-a dat decizia definitivă în instanţă. ABA Crişuri a convocat proiectantul şi deja în momentul de faţă se reface studiul de fezabilitate. ABA Crişuri, împreună cu Prefectura, cu Consiliul Judeţean Hunedoara, cu Primăria Buceşti şi cu Direcţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara sunt în proces de a depune toate documentele, certificatele de urbanism, ca apoi, pe baza tuturor documentelor de la nivel local obţinute, să se poată da, emite, iniţia o Hotărâre de Guvern din partea Ministerului Mediului pentru a se reaproba indicatorii actualizaţi", a menţionat ea.

Fonduri insuficiente pentru infrastructura anti-inundații

În altă ordine de idei, Buzoianu a atenţionat că o problemă este insuficienţa fondurilor alocate pentru infrastructură critică împotriva inundaţiilor.

"Spuneţi că aveţi nevoie de 10 milioane de euro pe alt proiect, asta ca o mică paranteză. Ştiţi care a fost bugetul care a venit anul acesta la Ministerul Mediului pe baraje în prima variantă? 50 de milioane de lei, adică 10 milioane de euro pentru toată ţara, pentru toate lucrările. După negocieri şi după discuţii, 150 de milioane de lei. Adică dumneavoastră mă întrebaţi dacă anul acesta avem banii necesari pentru o singură lucrare, să punem o treime din bugetul care a fost aprobat pentru toate barajele din România. Şi problema de bază care rămâne (...) da, avem o problemă fundamentală că nu sunt alocate suficient de multe fonduri pentru infrastructură critică împotriva inundaţiilor. Vom schimba asta doar în momentul în care va exista un mecanism care să poată să aducă mai mulţi bani", a adăugat aceasta.

Ministrul Mediului a ţinut să dea asigurări că instituţia pe are o reprezintă nu este împotriva infrastructurii critice, însă aceasta trebuie realizată corect şi sigur din punct de vedere juridic.

"Circulă în Parlament, cumva, o intoxicare că Mediul este împotriva infrastructurii critice. În realitate, interesul strategic pe care noi îl avem cu privire la aceste lucrări este mână-n mână cu securitatea juridică. Niciun drum, nicio autostradă, nicio construcţie, niciun baraj nu poate să existe şi nu este sigur dacă nu este şi sigur din punct de vedere legislativ, dacă nu are securitate juridică. Nu alegem între mediu şi oameni, alegem să avem lucrări juridic realizate în regulă, care să nu fie vulnerabilizate ulterior pentru oameni, pentru mediu. La barajul Mihăileni noi o să depunem toate documentele necesare ca acest baraj să nu mai fie vulnerabil pe viitor juridic. Dar întrebarea este câte astfel de proiecte au fost blocate de-a lungul timpului pentru grabă politică şi apoi, când aceste proiecte sunt vulnerabilizate, cât scandal politic ar trebui să fie făcut pentru fiecare dintre ele. Răspunsul pe scurt este că avem nevoie de lucrări făcute temeinic şi le vom face", subliniat Buzoianu.

Dezbaterea "Ora Guvernului" a fost organizată la solicitarea Grupului parlamentar al PSD, sub genericul "Responsabilitatea ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru blocarea investiţiilor strategice ale statului român - cazul acumulării Mihăileni de pe râul Crişul Alb, judeţul Hunedoara".

