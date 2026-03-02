Nicuşor Dan se întâlneşte marţi cu Darryl Nirenberg, ambasadorul agreat al Statelor Unite ale Americii

Mai mulți ambasadori străini agreați vor fi primiți la Palatul Cotroceni cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare. Printre aceştia se numără şi Darryl Nirenberg, ambasadorului agreat al Statelor Unite ale Americii.

Preşedintele Nicuşor Dan se întâlneşte, marţi, cu mai mulţi ambasadori străini cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare. Printre aceştia se numără ambasadorului agreat al Republicii Ecuador, Cynthia Marie Mayer Zavala, al Principatului Andorra, Carles Jordana Madero, al Noii Zeelande, Jennifer Jean Troup, al Marelui Ducat al Luxemburgului, Paul Schmit, al Republicii Costa Rica, Eliana Villalobos Cárdenas, al Republicii Federale Somalia, Khadija Ossoble Ali, al Republicii Letonia, Raimonds Jansons, al Republicii Democrate Socialistă Sri Lanka, Samantha Priyadarshana Weerasinghe Pathirana, și al Republicii Moldova, Mihai Mîțu.

La ora 14.00, preşedintele se va întâlni, la Palatul Cotroceni, cu ambasadorul agreat al Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare.

Alexandru Badea Like În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

