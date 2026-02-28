Grindeanu spune că USR s-a transformat în Uniunea "Salvador" România: Apără privilegiile pe care le condamnau

Președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a susținut sâmbătă că USR, partid care s-a prezentat în ultimii ani drept "partidul purității absolute", a devenit, în opinia sa, Uniunea "Salvador" România, potrivit Agerpres.

"Cred că românii au dreptul să vadă şi diferenţa dintre cei care îşi asumă guvernarea şi cei care şi-au construit o imagine pe ipocrizie. USR s-a prezentat ani de zile drept partidul purităţii absolute, drept partidul competenţei, drept partidul meritocraţiei. Astăzi vedem cu toţii rezultatul acestei mitologii, dacă vreţi, politice. Vedem cum Uniunea 'Salvador' România a devenit în fapt Uniunea, sau în asta s-a transformat Uniunea Salvaţi România. Vedem cum cei care condamnau privilegiile au ajuns acum să apere aceste privilegii. Vedem cum cei care vorbeau despre moralitate au ajuns să practice exact ceea ce criticau. Aceasta nu este reformă, este ipocrizie, iar asta face în acest moment USR", a afirmat Sorin Grindeanu la Forumul Naţional al PES activists organizat în Capitală.

