Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Grindeanu spune că USR s-a transformat în Uniunea "Salvador" România: Apără privilegiile pe care le condamnau

Președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a susținut sâmbătă că USR, partid care s-a prezentat în ultimii ani drept "partidul purității absolute", a devenit, în opinia sa, Uniunea "Salvador" România, potrivit Agerpres.

de Alexandru Badea

la 28.02.2026 , 15:16
Grindeanu spune că USR s-a transformat în Uniunea "Salvador" România: Apără privilegiile pe care le condamnau - Hepta

"Cred că românii au dreptul să vadă şi diferenţa dintre cei care îşi asumă guvernarea şi cei care şi-au construit o imagine pe ipocrizie. USR s-a prezentat ani de zile drept partidul purităţii absolute, drept partidul competenţei, drept partidul meritocraţiei. Astăzi vedem cu toţii rezultatul acestei mitologii, dacă vreţi, politice. Vedem cum Uniunea 'Salvador' România a devenit în fapt Uniunea, sau în asta s-a transformat Uniunea Salvaţi România. Vedem cum cei care condamnau privilegiile au ajuns acum să apere aceste privilegii. Vedem cum cei care vorbeau despre moralitate au ajuns să practice exact ceea ce criticau. Aceasta nu este reformă, este ipocrizie, iar asta face în acest moment USR", a afirmat Sorin Grindeanu la Forumul Naţional al PES activists organizat în Capitală. 

Alexandru Badea
Alexandru Badea Like

În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

sorin grindeanu usr psd privilegii
Înapoi la Homepage
Dan Şucu l-a cooptat pe un fost premier al României într-o afacere de 400 de milioane de euro!
Dan Şucu l-a cooptat pe un fost premier al României într-o afacere de 400 de milioane de euro!
Dani Oțil, dialog savuros cu fiul său. Cum a numit-o Tiago pe mama lui: „Pentru că este furioasă...”
Dani Oțil, dialog savuros cu fiul său. Cum a numit-o Tiago pe mama lui: „Pentru că este furioasă...”
Ce salariu avea Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, audiat pentru pariuri. Suma ridicolă pe care o încasa de la fosta echipă a lui Bănel Nicoliță
Ce salariu avea Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, audiat pentru pariuri. Suma ridicolă pe care o încasa de la fosta echipă a lui Bănel Nicoliță
Imagini din satelit. Palatul din Teheran al ayatollahului Ali Khamenei a fost distrus complet în atacul israelian
Imagini din satelit. Palatul din Teheran al ayatollahului Ali Khamenei a fost distrus complet în atacul israelian
Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp
Descoperire macabră într-o destinație turistică îndrăgită de români. Un cadavru decapitat a fost găsit pe câmp
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că veţi primi banii înapoi după reducerea impozitelor dacă aţi plătit în plus?
Observator » Ştiri politice » Grindeanu spune că USR s-a transformat în Uniunea "Salvador" România: Apără privilegiile pe care le condamnau