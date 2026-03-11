Băsescu, mesaj pentru Trump: Trebuie să înțeleagă că accesul la baza Kogălniceanu costă

Fostul președinte Traian Băsescu spune că Statele Unite ar trebui "să plătească" pentru folosirea bazei de la Mihail Kogălniceanu în operațiuni militare din Orientul Mijlociu, în contextul războiului cu Iranul. Reacția vine după ce americanii au indicat că ar avea nevoie de facilitățile militare din România.

Băsescu spune că România trebuie să permită accesul armatei americane în baza acordului semnat în 2005 între cele două state, însă susține că utilizarea bazei pentru operațiuni în Orientul Mijlociu ar trebui să aibă un cost.

"Trump îşi caută aliaţi. Băgat singur în capcana cu petrol a războiului cu Iranul, Donald Trump a constatat că ar putea avea nevoie de România după ce în 2025 şi-a retras demonstrative, spre bucuria prietenului său Vladimir Putin, cea mai mare parte a militarilor de la Kogălniceanu iar la Munchen, prin trompeta Vance a umilit pur şi simplu Romania. Azi se pare că SUA ar avea nevoie de baza de la Kogălniceanu. Foarte bine, avem un “ACORD DE ACCES” semnat la Bucureşti la 6 Decembrie 2005 şi intrat în vigoare la 21 Iunie 2006. În baza acestui acord Armata SUA va primi acces la Kogălniceanu. Şi asta nu pentru că Trump are nevoie ci pentru că aliatul nostru, America, are nevoie", a scris fostul șef al statului.

În același mesaj, el îi cere președintelui Nicușor Dan să acționeze rapid în contextul evoluțiilor din Orientul Mijlociu și afirmă că "accesul pe Kogălniceanu pentru operațiuni în Orientul Mijlociu costă".

