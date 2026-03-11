Românii nu mai fug la muncă în străinătate. Doar 6% plănuiesc să plece, arată un sondaj eJobs

Tot mai puţini români sunt interesaţi de un loc de muncă în afara ţării din cauza contextului internaţional tot mai incert. Aproape 28.000 de aplicări pentru joburile din străinătate au fost înregistrate de la începutul anului, număr care reprezintă 1% din totalul de aplicări, arată datele analizate de eJobs, potrivit Agerpres.

Potrivit unui sondaj eJobs, doar 6,3% dintre candidaţii întrebaţi dacă iau în calcul ideea de a pleca să lucreze în străinătate au răspuns afirmativ şi au precizat că deja au un plan stabilit în acest sens.

21,2% nu au fost fost la fel de fermi, dar au declarat că iau în calcul inclusiv această variantă doar dacă nu îşi vor găsi un job satisfăcător în România. 60,1% au spus că nu au niciun plan de a pleca din ţară, iar 12,5% ar fi dispuşi să lucreze pentru un angajator din străinătate dacă acesta ar accepta o colaborare remote, care să nu presupună relocarea.

Olanda, Bulgaria şi Grecia, primele pe lista de opţiuni

Ţările care au atras cele mai multe aplicări de la începutul anului au fost Germania, Olanda, Bulgaria, Grecia, Cipru, Emiratele Arabe Unite, Suedia şi Franţa.

"Dacă facem însă o disociere între date şi ne uităm strict pe ce s-a întâmplat în piaţă de la 1 martie, de când a izbucnit războiul în Orientul Mijlociu, vedem o scădere semnificativă în topul destinaţiilor preferate de români pentru Cipru, care coboară de pe poziţia a 6-a pe poziţia a 12-a şi una minoră pentru Emiratele Arabe Unite, de pe poziţia a 7-a pe poziţia a 9-a. Urcă, în schimb, în preferinţele românilor destinaţii precum Spania, Italia ori Grecia, considerate mai sigure din punct de vedere geopolitic sau, pur şi simplu, centre în care candidaţii se pot integra mai uşor datorită comunităţilor mari de români deja existente acolo", spune Ana Călugăru, Head of Communications în cadrul eJobs.

Potrivit analizei, transport / logistică, turism şi retail sunt domeniile spre care se orientează românii care au în plan să meargă la muncă în afara ţării. Asigurările sunt un domeniu recent intrat în ierarhie şi, pentru această primă parte a anului, reuşeşte chiar să detroneze angajatori mai mari, precum serviciile, construcţiile, industria alimentară sau agricultura.

"Străinătatea continuă să rămână o opţiune luată în calcul în primul rând de către candidaţii din segmentul de vârstă 25 - 35 de ani şi apoi de cei foarte tineri (18 - 24 de ani). Nevoia de stabilitate şi aversiunea la o schimbare atât de mare se resimte tot mai pregnant pe măsură ce avansează în vârstă, astfel încât candidaţii care au peste 45 de ani sunt şi cei care aplică cel mai puţin", comentează Ana Călugăru.

Emiratele Arabe Unite şi Ciprul scad în preferinţe

În funcţie de nivelul de carieră, primii aplicanţi pentru job-urile din alte ţări sunt cei care au între 2 şi 5 ani de experienţă, apoi candidaţii entry level (0 - 2 ani de experienţă) şi abia la final seniorii, cu o experienţă mai mare de 5 ani şi cei care nu au deloc experienţă.

Din punctul de vedere al studiilor, pe primele două locuri se află candidaţii din două categorii opuse, respectiv muncitorii calificaţi şi absolvenţii de studii superioare.

"În ciuda faptului că interesul candidaţilor scade pentru locurile de muncă din alte ţări, angajatorii din afară rămâne deschişi să recruteze români. Din ianuarie şi până acum au fost postate aproape 2.000 de job-uri, cele mai multe pentru Germania, Olanda, Ungaria, Austria, SUA, Bulgaria, Irlanda şi Grecia. Sunt căutaţi candidaţi care să lucreze în construcţii, sănătate, industria auto, producţie, industria alimentară, servicii şi turism, iar nivelurile de experienţă cerute sunt similare cu cele ale candidaţilor care aplică şi cel mai mult – mid level (2 - 5 ani) şi entry level (0 - 2 ani)", au transmis reprezentanţii companiei.

Sondajul a fost realizat în luna ianuarie pe un eşantion de 950 de candidaţi şi angajaţi de pe piaţa muncii. În acest moment, 22.000 de locuri de muncă sunt disponibile pe eJobs.ro şi 8.000 pe iajob.ro. Aproximativ 1.000 de joburi sunt pentru străinătate.

