INSCOP: Simion conduce în topul încrederii cu 34,3%. Nicușor Dan are 27,6%, Bolojan 25,1%, iar Ponta 20,9%

George Simion se află pe primul loc în clasamentul încrederii în personalitățile politice din România. Liderul AUR este urmat de președintele Nicușor Dan și de premierul Ilie Bolojan, potrivit Barometrului Informat.ro - INSCOP Research , realizat în perioada 2-6 martie 2026.

Conform sondajului, 34,3% dintre respondenți spun că au foarte multă sau destul de multă încredere în George Simion. Pe locul al doilea se află Nicușor Dan, cu 27,6%, iar pe locul al treilea Ilie Bolojan, cu 25,1%.

Clasamentul încrederii continuă cu Victor Ponta, care adună 20,9%, urmat de Ciprian Ciucu cu 15,7% și Dominic Fritz cu 14,9%. Mai jos în top se află Sorin Grindeanu, cu 12%, și Dan Dungaciu, cu 7,8%.

În ceea ce privește notorietatea politicienilor, clasamentul este condus tot de George Simion, cunoscut de 98,8% dintre respondenți, urmat foarte aproape de Nicușor Dan (98,6%) și de Ilie Bolojan (98,2%). În continuare apar Victor Ponta (97,8%), Sorin Grindeanu (82,7%), Ciprian Ciucu (63,1%), Dominic Fritz (59%) și Dan Dungaciu (25%).

Sondajul arată și niveluri ridicate de neîncredere. De exemplu, 48,3% dintre respondenți spun că au foarte puțină sau deloc încredere în George Simion, în timp ce 55,3% declară același lucru despre Nicușor Dan și 58,2% despre Ilie Bolojan.

Datele au fost culese în perioada 2–6 martie 2026, prin interviuri telefonice (CATI), pe un eșantion de 1.100 de persoane, reprezentativ pentru populația adultă a României. Marja de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

