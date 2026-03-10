Rafinăria din România pe care Guvernul vrea să o repornească după scumpirea carburanților

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că liderii coaliției de guvernare au analizat luni mai multe scenarii privind evoluția prețurilor la carburanți, care au înregistrat unele dintre cele mai mari creșteri din ultimele decenii. Pentru a asigura aprovizionarea pieței interne, autoritățile iau în calcul repornirea rafinăriei Petrotel Lukoil din Ploiești, în timp ce rafinăria Petromidia și-a amânat o revizie tehnică, iar Petrobrazi funcționează la capacitate maximă.

"Ştiu că pe oameni îi interesează foarte mult cât plătesc la pompă; nu-i interesează ce se întâmplă în Strâmtoarea Ormuz, nu-i interesează cotaţia internaţională a tonei de motorină sau a barilului de petrol, iar din acest punct de vedere, chiar astăzi, în şedinţa de coaliţie, am prezentat mai multe scenarii care sunt analizate în cel mai profund detaliu de Ministerul de Finanţe, care o să iasă în foarte scurt timp cu câteva informaţii extrem de clare", a declarat luni seară ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la Antena 3 CNN.

"Între timp, noi continuăm aprovizionarea. Am luat în calcul să redeschidem, să reoperaţionalizăm rafinăria Petrotel, care va putea să rafineze până la 20% din petrolurile rafinate în România şi, automat, să ne asigure mai multe produse petroliere în piaţă, iar de asta mă asigur în aceste momente: că avem suficiente produse petroliere, suficientă motorină, suficientă benzină. Am crescut foarte mult importurile de petrol brut, am reuşit să amânăm temporar o revizie tehnică a rafinăriei Petromidia, lucrăm la capacitate maximă şi la Petrobrazi, tocmai pentru a ne asigura că în România avem o stabilitate", a completat ministrul Energiei.

Bogdan Ivan: Creșterea prețului la carburanți, mai mică decât în alte state europene

Bogdan Ivan a declarat că prețul carburanților a crescut în România, în medie, cu aproximativ 50 de bani, însă majorarea este mult mai redusă decât în alte state europene. Oficialul a anunțat că, în această săptămână, vor fi adoptate primele măsuri pentru a proteja transportatorii de scumpiri: "Ceea ce nu putem controla este preţul la nivel mondial. Deja acolo este o zonă de recorduri istorice, cea mai mare creştere săptămânală după 1983. În acelaşi timp, ceea ce mă interesează pe mine în România este ca oamenii să ştie că nu pot veni, pe acest fond, companii care să aibă profituri excepţionale bazându-se pe acest context internaţional, şi anume să bage mâna în buzunarul oamenilor."

"Lucrăm împreună cu Ministerul Finanţelor, cu toţi colegii din Guvernul României, pentru a găsi metode prin care să îi protejăm pe oameni de aceste creşteri galopante. Vorbim şi despre transportatori, vorbim şi despre agricultură, pentru că începe cultura de primăvară. Am ţinut legătura şi cu ministrul Transporturilor, şi cu ministrul Agriculturii, şi cu toate structurile patronale, pentru a găsi o formulă în care să limităm cât mai mult acest efect extrem de nociv asupra economiei naţionale", a completat ministrul Energiei.

Guvernul anunță controale în industria petrolieră pentru a preveni specula

"În momentul de faţă pot să vă spun că, din prima zi în care a fost declanşat acest conflict în Orientul Mijlociu, am cerut oficial Consiliului Concurenţei, ANPC-ului şi ANAF-ului să facă controale la toate companiile din industria petrolieră, pentru a verifica dacă forma finală în care ajung motorina şi benzina la pompă este una corectă, dacă acestea respectă legislaţia şi nu vin cu venituri speculative, tocmai pentru a-i proteja pe români", a mai spus Bogdan Ivan.

Luca Bădilă Like

