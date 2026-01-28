Antena Meniu Search
S-a dat alarma din nou în această dimineaţă după ce pe plaja din Midia a fost descoperită o nouă mină marină. Dispozitivul ar fi fost găsit pe nisip în dreptul Poligonului Capu Midia iar zona a fost securizată.

de Andreea Filip

la 28.01.2026 , 13:51
Alerta s-a dat în această dimineață, în jurul orei 10, atunci când militarii din cadrul poligonului de tragere Midia au observat mina marină pe plaja din dreptul poligonului.

Zona a fost securizată și perimetrizată de către militari și polițiști. O echipă de scafandri, EOD, din cadrul centrului 39 Scafandri, acționează pentru identificarea și pentru neutralizarea ei.

Mina marină a fost adusă cel mai probabil la mal de furtuna de zilele trecute. Reamintim că în urmă cu două zile o bucată de dronă a fost găsită plutind în derivă în Marea Neagră, tot în această zonă a portului Midia. Specialiștii au detonat-o atunci pentru că ar fi putut pune în pericol siguranța navigației.

Andreea Filip
Andreea Filip Like

Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă.

