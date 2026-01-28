S-a dat alarma din nou în această dimineaţă după ce pe plaja din Midia a fost descoperită o nouă mină marină. Dispozitivul ar fi fost găsit pe nisip în dreptul Poligonului Capu Midia iar zona a fost securizată.

Alerta s-a dat în această dimineață, în jurul orei 10, atunci când militarii din cadrul poligonului de tragere Midia au observat mina marină pe plaja din dreptul poligonului.

Zona a fost securizată și perimetrizată de către militari și polițiști. O echipă de scafandri, EOD, din cadrul centrului 39 Scafandri, acționează pentru identificarea și pentru neutralizarea ei.

Mina marină a fost adusă cel mai probabil la mal de furtuna de zilele trecute. Reamintim că în urmă cu două zile o bucată de dronă a fost găsită plutind în derivă în Marea Neagră, tot în această zonă a portului Midia. Specialiștii au detonat-o atunci pentru că ar fi putut pune în pericol siguranța navigației.

