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Zelenski, pregătit să se întâlnească cu Putin la summitul G20: "Trebuie să discutăm şi să luăm decizii"

Zelenski, pregătit să se întâlnească cu Putin la summitul G20: "Trebuie să discutăm şi să luăm decizii" - Shutterstock
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Editor L.B. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 12.09.2026, 12:33 | Modificat la 12.09.2026, 12:33

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat că este dispus să se întâlnească cu liderul rus Vladimir Putin în cadrul summitului G20 programat în decembrie, la Miami. Declarația a fost făcută într-un interviu difuzat sâmbătă de un post de televiziune german, potrivit AFP, relatează Agerpres.

Întrebat de postul Deutsche Welle dacă s-ar întâlni cu Vladimir Putin la această reuniune, în cazul în care ambii lideri ar fi invitaţi, Zelenski a răspuns: "Da, desigur. Trebuie să mergem. Trebuie să ne întâlnim, să discutăm şi să luăm decizii".

"Nu cuvintele contează. Nu contează ce îi spun eu sau ce vrea el să-mi spună. (...) Contează doar rezultatul", a adăugat el.

Preşedintele ucrainean a mai afirmat în interviul acordat vineri postului german că vizita din weekendul trecut a emisarilor americani Steve Witkoff şi Jared Kushner la Moscova şi Kiev a reprezentat un "semnal bun". "Este un semn de respect faţă de poporul nostru", a subliniat el.

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L.B.
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