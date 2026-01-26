Românii care vor primi ajutor pentru plata facturilor. Condiţia pentru a primi voucherele

Persoanele vulnerabile, cu venituri de sub 2.000 de lei, vor primi ajutor pentru facturile la gaz.

Ministrul Energiei a făcut anunţul, iar ajutorul de la stat ar urma să se traducă în 50 de lei în lunile mai călduroase şi 100 de lei între octombrie şi martie.

În plus, Bogdan Ivan a anunţat că va fi extins şi ajutorul pentru facturile la electricitate în 2026, 50 de lei în fiecare lună. Suma va fi scăzută direct din factură.

"Lucrăm la o proiecţie ca oamenii care vor să ia în continuare vouchere să poată să le ia, dacă nu creăm acel control din bazele de date ale lunii, din care, folosind tehnologia, furnizorii pot să vadă interconectare cu ANAF-ul dacă X are sub 2.000 de lei, se încadrează, şi-a manifestat intenţia de a beneficia de acei bani, iar factura să scadă automat 50 de lei, să scrie că a fost dedusă această sumă", a declarat Bogdan Ivan, sâmbătă seară, la Antena 3.

Bogdan Ivan a adăugat că în cazul consumatorilor vulnerabili va fi acordat un ajutor de 100 de lei pentru gaze, pe o perioadă de 6 luni. "Vrem să facem acelaşi mecanism şi la gaze pentru consumatorii vulnerabili, tot 50 de lei pe lună, dar o să îi ducem timp de 6 luni în sezonul rece pentru că atunci vin facturi mari la gaze, între octombrie şi martie, şi atunci o să fie 100 de lei lunar pentru ei. Am pregătit deja mecanismul şi o să trimit Guvernului în foarte scurt timp", a spus Ivan.

