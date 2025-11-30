Bolojan a anunţat trimiterea a peste 50.000 de litri de apă în Prahova și Dâmbovița, după criza de la Paltinu

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, duminică seară, trimiterea a peste 50.000 de litri de apă potabilă îmbuteliată în județele Prahova și Dâmbovița, afectate de întreruperea alimentării cu apă. Alte 150.000 de litri vor ajunge luni, iar distribuirea va fi coordonată de autoritățile locale și inspectoratele pentru situaţii de urgenţă. Bolojan avertizează că, după remedierea avariei, "cei responsabili de criza generată în aval de acumularea Paltinu trebuie să răspundă".

"În această seară (n.r. duminică), peste 50.000 de litri de apă potabilă îmbuteliată, în flacoane de 2 litri, din rezerva de stat, vor ajunge în zonele afectate de întreruperea alimentării cu apă potabilă din judeţele Prahova şi Dâmboviţa. Am aprobat şi semnat hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă în vederea distribuirii apei. Mâine, în prima parte a zilei, vor ajunge încă 150.000 de litri", anunţă, duminică seară, premierul Ilie Bolojan, într-un mesaj postat pe reţelele de socializare.

Potrivit acestuia, distribuirea apei va fi coordonată de prefecţii judeţelor, în colaborare cu autorităţile locale şi inspectoratele pentru situaţii de urgenţă. Bolojan anunţă că Guvernul va suplimenta cantităţile de apă în zilele următoare, până la restabilirea alimentării cu apă.

"Este nevoie să tragem învăţămintele necesare, pentru ca astfel de situaţii să nu se mai repete. După reluarea cât mai urgentă a alimentării cu apă, cei care au generat această criză în aval de acumularea Paltinu trebuie să răspundă pentru neajunsurile create", subliniază primul ministru.

