Doi bărbaţi, loviţi de trăsnet în albia Mureşului. Au fost scoşi din apă în stop cardio-respirator

Doi bărbaţi aflaţi în albia râului Mureş, în zona municipiului Reghin, au fost loviţi de trăsnet şi scoşi din apă de pompieri în stop cardio-respirator. Salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare, iar ulterior victimele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit ISU Mureş, pompierii militari din cadrul Detaşamentului Reghin au fost solicitaţi să intervină în municipiul Reghin, pe strada Salciilor, pentru acordarea sprijinului echipajelor medicale care acţionează în cazul a două persoane lovite de trăsnet, aflate în albia râului Mureş.

Cele două victime, doi bărbaţi, au fost extrase şi predate echipajelor medicale, scrie News.ro.

"Ambele se află în stop cardio-respirator, iar la faţa locului le sunt aplicate manevre de resuscitare. La faţa locului intervin un echipaj de pompieri cu o autospecială de primă intervenţie şi comandă, precum şi un echipaj SMURD şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Mureş", mai arată sursa citată.

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Cele două victime au fost transportate la Compartimentul de Primiri Urgenţe Reghin, pentru îngrijiri medicale de specialitate.