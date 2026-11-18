Deputatul neafiliat Dumitru Coarnă a înaintat miercuri Biroului permanent o cerere privind constituirea unei comisii parlamentare de anchetă, care să verifice modul în care fostul premier Ilie Bolojan a utilizat resursele Serviciului de Protecție și Pază, potrivit Agerpres.

Ilie Bolojan, vizat de o cerere de anchetă privind folosirea SPP la nunta fiicei sale - Profimedia

Comisia are printre obiective stabilirea temeiului juridic şi a întinderii măsurilor de protecţie asigurate de SPP fostului premier Ilie Bolojan la evenimentul privat desfăşurat la Oradea pe 14 noiembrie cu ocazia căsătoriei fiicei acestuia. Urmează să se analizeze inclusiv condiţiile în care personalul şi mijloacele de transport ale serviciului puteau fi utilizate în contextul unui eveniment privat.

Un alt obiectiv al comisiei de anchetă va fi stabilirea pe baza documentelor de serviciu şi a celorlalte evidenţe disponibile a deplasărilor efectuate cu autoturismul utilizat de echipa de protecţie în legătură cu evenimentul menţionat, inclusiv verificarea preluării şi transportul unor invitaţi de la Aeroportul Oradea, a destinaţiei şi scopului fiecărei deplasări, precum şi a prezenţei fostului premier la bord.

Solicitarea lui Dumitru Coarnă este susţinută prin semnături de deputaţi PSD, neafiliaţi, S.O.S. România şi UPR.

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Decizia finală în legătură cu înfiinţarea comisiei urmează să fie luată de plenul Camerei Deputaţilor săptămâna viitoare.