Bolojan cere ANAF să execute firmele de stat cu datorii mari: "Sunt o gaură neagră"

Premierul Ilie Bolojan a afirmat joi că există companii de stat cu datorii semnificative la buget, care trebuie executate de ANAF. El a subliniat că firmele cu potențial de redresare ar trebui sprijinite să continue activitatea, în timp ce cele care înregistrează pierderi cronice de ani de zile trebuie închise, deoarece reprezintă „o gaură neagră” pentru buget, informează Agerpres.

"Şi companiile de stat au restanţe destul de importante, care trebuie executate de ANAF, ca să ne înţelegem foarte bine. Companiile care pot fi redresate trebuie să continue, cele care sunt în pierdere cronică de mulţi ani, cele care au capitaluri sociale negative, deci valoarea datoriilor este mai mare decât activele lor, deci cele care în mod cert nu se mai pot redresa, trebuie închise pentru că sunt o gaură neagră", a spus Bolojan, la Euronews.

Întrebat dacă are câteva exemple de astfel de companii, premierul a spus: "Sunt multe societăţi mai mici din zona de energie, din zona Ministerului Economiei, care sunt în astfel de situaţii şi care trebuie sau redresate sau închise".

Bolojan a menţionat că în ultimii ani statul nu a reuşit să încaseze mulţi bani la buget pentru că a existat un nivel de taxare, în anumite zone, printre cele mai mici din Europa, şi existau foarte multe excepţii.

"Asta a fost o problemă. Noi când am dat o lege, ea a fost urmată de cele mai multe ori de tot felul de excepţii, de crearea unor portiţe care au fost exploatate în mod legal sau ilegal pentru a fugi de plata taxelor. Nu ne-am încasat taxa pe valoare adăugată decât în ponderi care sunt de neacceptat datorită sistemului de evaziune care a fost tolerat datorită legislaţiei defectuoase şi a unor autorităţi ale statului care, orice s-ar spune, nu şi-au făcut datoria cum trebuie. Aceste lucruri le corectăm în această perioadă şi, prin modificările care au fost făcute atât în pachetul 1 cât şi în pachetul 2, am închis aceste portiţe şi aşa cum se vede din încasările pe care le face ANAF, fără să intre practic în vigoare majorările, ne-am îmbunătăţit colectarea. Pentru că dacă nu există protecţie pentru aceste companii care în mod premeditat generează evaziune, care acumulează datorii mari după care intră în insolvenţă sau sunt tot felul de firme fantomă, cu acestea trebuie să ne luptăm şi asta facem în această perioadă în aşa fel încât să ne încasăm bugetele", a mai afirmat şeful Guvernului.

