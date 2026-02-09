Încă un oficial european a demisionat după dezvăluirile din dosarul Epstein

Ambasadoarea Norvegiei în Iordania, Mona Juul, care a jucat un rol cheie în eforturile de rezolvare a conflictului israeliano-palestinian, a demisionat, în urma lansării unei anchete privind presupusele legături cu Jeffrey Epstein.

"Este o decizie corectă şi necesară. Contactele lui Juul cu infractorul sexual condamnat Epstein au demonstrat o gravă eroare de judecată", a declarat ministrul de Externe Espen Barth Eide, subliniind că măsura a fost luată după discuţii cu Ministerul de Externe.

Mona Juul, care a jucat un rol important în negocierile secrete israeliano-palestiniene ce au condus la Acordurile de la Oslo la începutul anilor 1990, se numără printre personalităţile norvegiene ale căror nume apar în noile documente din cazul Epstein publicate de Departamentul de Justiţie al SUA. Ea a fost temporar demisă din funcţie luni, în timp ce se desfăşoară o anchetă privind presupusele sale legături cu Epstein.

Potrivit presei norvegiene, Epstein, care s-a sinucis în închisoare în 2019, a lăsat moştenire 10 milioane de dolari celor doi copii ai Monei Juul şi ai soţului ei, diplomatul Terje Rod-Larsen, care au participat şi el la negocierile privind Acordurilor de la Oslo. Potrivit lui Eide, ministerul va continua să poarte discuţii cu Mona Juul ca parte a unei anchete în desfăşurare pentru a determina amploarea afacerilor lor.

Demisii la nivel înalt după valul de dezvăluiri din dosarele Epstein

Nu este prima demisie la nivel înalt, după valul de dezvăluiri din dosarele Epstein. Consilierul pe probleme de securitate națională al prim-ministrului Slovaciei Miroslav Lajcak a demisionat pe 31 ianuarie după ce documente publicate de SUA au arătat că acesta a schimbat mesaje despre fete și diplomație cu regretatul infractor sexual Jeffrey Epstein.

Într-un schimb de mesaje text din octombrie 2018 - când Lajcak era ministru de externe al Slovaciei - Lajcak și Epstein au putut fi văzuți discutând cu relaxare despre femei și despre o viitoare întâlnire cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov.

După ce Epstein a trimis o imagine, care nu poate fi văzută în înregistrare, Lajcak răspunde: "De ce nu mă invitați la aceste jocuri? Aș lua-o pe fata 'MI'". "Cine nu ar face-o", răspunde Epstein prin mesaj. "Le puteți avea pe amândouă, nu sunt posesiv. Și pe surorile lor."

Lajcak a servit în patru guverne slovace, trei conduse de Fico, și ca diplomat internațional. Fostul ministru de externe fusese cel mai recent reprezentant special al UE pentru Balcanii de Vest.

Şi şeful de cabinet al premierului britanic Keir Starmer, Morgan McSweeney, şi-a anunţat duminică demisia, după ce l-a sfătuit pe prim-ministru să-l numească pe Peter Mandelson ambasador la Washington, în ciuda legăturilor cunoscute ale acestuia cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein.

"După o analiză atentă, am decis să demisionez din guvern. Numirea lui Peter Mandelson a fost o greşeală (...) Când mi s-a cerut, l-am sfătuit pe prim-ministru să facă această numire şi îmi asum întreaga responsabilitate pentru acest sfat", a precizat McSweeney într-o declaraţie scrisă transmisă către BBC.

Guvernul lui Keir Starmer se află într-o criză fără precedent în urma ultimelor dezvăluiri privind legăturile dintre Peter Mandelson şi finanţatorul american, care a murit în 2019.

