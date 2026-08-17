Premierul demis Ilie Bolojan a afirmat că o eroare făcută a fost alocarea către autorităţile locale a unor sume mari de bani fără să se ţină cont de importanţa proiectelor şi a precizat că am ajuns să avem stadioane în localităţi care nu mai au echipă de fotbal sau două stadioane în oraşe în care echipa de fotbal este la un nivel la care nu va umple niciodată un stadion.

Bolojan critică investițiile făcute din bani publici: "Avem stadioane în localităţi care nu mai au echipă" - Hepta

"Zilele trecute a fost discuţia legată de stadioane. Din nou trebuie să discutăm foarte corect. O altă eroare pe care am făcut-o a fost să alocăm pentru autorităţile locale bani în sume mari, fără să ţină cont de importanţa proiectelor, de viabilitatea lor şi de cofinanţarea pe care aceştia trebuie să o pună. Şi gândiţi-vă că avem stadioane în localităţi care nu mai au echipă de fotbal. Sau avem două stadioane în oraşe unde echipa de fotbal este la un nivel la care niciodată nu va umple cu public un stadion", a declarat Ilie Bolojan, luni, într-o conferinţă de presă susţinută la Oradea, potrivit News.ro.

El a amintit că a impus autorităţilor locale o cofinanţare de 25% pentru aceste proiecte.

"Anul trecut am impus o cofinanţare de 25% din partea autorităţilor locale pentru toate aceste proiecte şi cred că pentru toate proiectele care vin e bine să existe o cofinanţare din partea autorităţilor locale, pentru că altfel tendinţa primarului este să facă un proiect cât mai mare, dacă e de la bugetul de stat", a transmis premierul demis.

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Bolojan a mai declarat că au fost construite în comune mici săli de sport cu tribune care nu pot fi umplute de toţi cetăţenii comunei.

"Gândiţi-vă că avem săli de sport în nişte comune mici, cele din sticlă, cele mari, cu tribune, în care dacă mobilizăm toţi cetăţenii comunei s-ar putea să nu umple tribuna. Probabil că ar fi fost bună cea mai mică sală de sport, doar cu teren, ca să aibă copiii, cei 50 de copii care mai sunt la şcoala din comună, unde să se joace. Dar să întreţii o sală cu pereţi din sticlă, cu tribune, înseamnă nişte costuri pe care primăria nu şi le poate permite. Dacă ar fi trebuit să pună şi primăria respectivă cinci la sută, s-ar fi gândit ce model de sală va alege. Dar venind totul de la bugetul de stat, bineînţeles că a fost soluţia bună", a afirmat Ilie Bolojan.