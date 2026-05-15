Bolojan: Dacă PSD va fi la guvernare, PNL va fi în opoziţie. PSD vrea la "şurubăreală"

Premierul interimar Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a afirmat că, dacă PSD va intra la guvernare, PNL va trece în opoziţie. Bolojan a afirmat, de asemenea, că statul trebuie să ia nişte măsuri structurale şi să nu îşi mai bată joc de banul public, adăugând că PSD vrea să fie în guvernare, dar nu în faţă, ci în spate, "la şurubăreală".

El a fost întrebat ce poziţie va avea PNL la discuţiile cu preşedintele Nicuşor Dan.

"Sunt două aspecte în care PNL a luat decizii. Primul este că nu vom mai fi într-o coaliţie cu PSD. A doua, că în condiţiile în care PSD va fi într-o guvernare, PNL va fi în opoziţie. Celelalte aspecte legate de posibilităţile de a avea un guvern în perioada următoare sunt de discutat. Vom vedea care sunt discuţiile după această rundă, care sunt propunerile care se vor degaja, cu ce perspectivă va veni preşedintele României şi vom lua decizii în consecinţă", a declarat Ilie Bolojan, vineri, într-un interviu la HotNews, potrivit Agerpres.

El a punctat că se aştepta de la PSD, partidul care a generat criza politică, să-şi asume responsabilitatea şi să vină cu o soluţie, în condiţiile unui Parlament care este fragmentat.

"Avem un Parlament care este fragmentat. Nu este uşor să funcţionezi sub forma unei coaliţii majoritare, dar cele două decizii se bazează pe ceea ce am experimentat în aceste 10 luni de zile. Şi este foarte greu când Partidul Social Democrat, care a generat această criză, şi se vede că de 10 zile nu are nicio soluţie, pentru că ar fi trebuit să aibă măcar decenţa să-şi asume responsabilitatea, dar nu vor să facă acest lucru, pentru că una este să fii premier al României într-o situaţie dificilă şi inevitabil să-ţi asumi măsuri, şi alta este să stai în linia doua, să şurubăreşti prin guvernare şi alţii să-şi asume răspunderea, aşa cum s-a întâmplat anul trecut, când n-a fost o înghesuială pentru funcţia de premier", a declarat Bolojan.

Bolojan, întrebat dacă PNL va accepta un premier tehnocrat

"În condiţiile în care se va face o propunere de guvern tehnocrat, vom analiza care este această propunere, ce vrea să facă acest guvern. Dar, v-am spus, indiferent dacă ai un guvern tehnocrat şi Partidul Social Democrat este în interiorul lui, nu poţi să funcţionezi. Pentru că, gândiţi-vă, dacă un premier cu o experienţă politică, care a răbdat timp de opt luni tot ce nu se putea răbda, doar pentru ca ţara asta să meargă înainte, doar pentru a corecta lucrurile pe care tot partidele care au fost în guvernare 2022, 2023, 2024 le-au generat, şi nu s-a putut, gândiţi-vă că, indiferent cine va fi premierul României, n-o să fie o poziţie comodă", a declarat Bolojan.

El a fost întrebat dacă vorbeşte despre PSD sau despre PSD condus de Sorin Grindeanu.

"Partidul Social Democrat este astăzi condus de Sorin Grindeanu şi este evident că deciziile pe care le-a luat în această perioadă sunt susţinute de acest grup care conduce partidul. Din nou, nu este căderea mea să mă apuc să fac aprecieri legate de bucătăria unui alt partid. Alţii citesc statutele noastre", a afirmat Bolojan.

Bolojan: PSD vrea la guvernare, dar în spate, la "şurubăreală"

"Trebuie să lucrăm la nişte măsuri structurale şi să nu ne mai batem joc de banul public. Gândiţi-vă că, dacă dumneavoastră vă plătiţi taxele, nu le plătiţi cu inima deschisă dacă vedeţi că nu ştiu ce demnitar îşi bate joc de banii dumneavoastră sau dacă vedeţi că un director la nu ştiu ce companie de stat sau la o bancă de stat are 20.000 de euro net sau 10.000 de euro net, iar în spatele lui nu există performanţă. Păi cum să plătească oamenii cu inima deschisă taxe şi impozite dacă văd că de banii lor cineva îşi bate joc", a afirmat Bolojan, la HotNews.

El a subliniat că guvernanţii trebuie să le spună oamenilor adevărul.

"Dacă nu facem asta, oricine va veni în Guvern creează speranţe deşarte şi eu, după atâţia ani de experienţă, am considerat că întotdeauna cel mai corect lucru este să le spui oamenilor asta se poate face, asta nu se poate face, uite în ce condiţii se poate face şi ei nu au decât să aprecieze. Nu o să îi poţi convinge pe toţi, pentru că şi în Grecia acum nişte ani exista un partid, Syriza, care le-a promis grecilor că există nişte soluţii deosebite. Şi în alegeri o bună parte din cetăţenii greci au votat cu Syriza. Syriza s-a aliat cu euroscepticii, deci extrema stângă s-a aliat cu extrema dreaptă, au guvernat nişte ani de zile, au făcut un referendum în care s-au opus unor măsuri de plata datoriilor şi au dus Grecia într-o fundătură. Dar, a trebuit să îi vadă oamenii. Pe ai noştri, cei de la PSD - vor să fie în guvernare, dar nu în faţă, ci în spate, la şurubăreală. Nu merge această chestiune", a transmis Ilie Bolojan.

