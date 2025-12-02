Premierul a dat de înţeles că va demisiona dacă reforma pensiilor magistraţilor va fi contestată şi respinsă definitiv de CCR. Guvernul şi-a asumat a doua oară răspunderea, astăzi, pentru legea de care depind 230 de milioane de euro. Angajaţii din parlament îi cer deja demisia lui Ilie Bolojan, furioşi că le-a tăiat sporurile.

Ilie Bolojan s-a lovit de furia funcţionarilor când a ajuns la Parlament. Flancat de SPP, premierul nu a stat la discuţii şi s-a grăbit să intre în sala de plen, unde guvernul şi-a asumat răspunderea pentru reforma pensiilor speciale. "Nicărieri nu există pensionări în aceste sisteme la 48 - 50 de ani şi nicăieri într-o ţară civilizată nu există o pensie cât ultimul salariu. Oamenii care lucrează în schimburi, în România, care se duc cu autobuzele la serviciu", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

Legea poate fi atacată în 3 zile prin depunerea unei moţiuni de cenzură

Proiectul de lege prevede că pensia magistraţilor va fi redusă la 70% din ultimul salariu net, la fel ca în forma anterioară propusă de Guvernul Bolojan şi respinsă de Curtea Constituțională. Faţă de pensia medie de 25.000 de lei, de acum, judecătorii şi procurorii vor rămâne cu 16.000 de lei. Vârsta de pensionare va creşte etapizat, până la 65 de ani în 2040. Surse Observator spun că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a convocat deja o şedinţă în care va discuta atacarea legii la Curtea Constituţională. "Sper ca această lege să treacă de Curtea Constituţională. Acum, tot acest drum a fost asumat, aşa cum bine ştiţi, de către prim-ministru", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD.

"Vom vedea, dacă vom ajunge în acel moment şi se va pune problema, cu siguranţă cine trebuie îşi va asuma", a declarat Mircea Abrudean, preşedintele Senatului. De reforma pensiilor speciale depinde deblocarea unei tranşe importante de fonduri europene. "Cum ştim foarte bine, în continuare este posibil scenariul recuperării sau utilizării acelei tranşe din PNRR, 230 de milioane de euro", a declarat Ştefan Pălărie, senator USR. Legea poate fi atacată în termen de trei zile şi în Parlament, prin depunerea unei moţiuni de cenzură.

