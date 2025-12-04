Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Bolojan, după criza apei din Prahova: "Cei responsabili vor răspunde în zilele următoare"

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, la Viena, întrebat despre situaţia crizei apei potabile din judeţele Dâmboviţa şi Prahova, că se lucrează la soluţii, în aşa fel încât, mai repede de luni, locuitorii care sunt afectaţi, inclusiv companiile din zonă, să poată beneficia de apă. Premierul a precizat că cei responsabili de astfel de evenimente trebuie să răspundă şi asta se va întâmpla în zilele următoare.

de Redactia Observator

la 04.12.2025 , 15:21
Bolojan, după criza apei din Prahova: "Cei responsabili vor răspunde în zilele următoare" - Bolojan, după criza apei din Prahova: "Cei responsabili vor răspunde în zilele următoare"

"În afară de aspectele care ţin de poziţionări politice, atunci când ai o situaţie de urgenţă, cum este cea pe care o avem în judeţul Prahova, în principal, prima obligaţie a tuturor celor responsabili este să rezolve problemele şi înţeleg că se lucrează la soluţii, în aşa fel încât, mai repede de luni, locuitorii care sunt afectaţi, inclusiv companiile care lucrează în zonă, să poată beneficia de apă", a spus premierul Ilie Bolojan, la Viena, întrebat despre situaţia provocată în judeţele Dâmboviţa şi Prahova.

"Având în vedere că aceste lucruri arată şi defecţiuni de sistem, ceea ce trebuie să facem, în astfel de situaţii, este să luăm măsuri pentru ca să nu mai ajungem în astfel de situaţii, iar cei care sunt responsabili de astfel de evenimente trebuie să răspundă pentru aceste lucruri şi asta se va întâmpla în zilele următoare", a mai precizat şeful Executivului.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

ilie bolojan apa prahova
Înapoi la Homepage
Job-ul pe care Mircea Lucescu l-ar fi avut dacă nu antrena. Ce studii are selecţionerul României
Job-ul pe care Mircea Lucescu l-ar fi avut dacă nu antrena. Ce studii are selecţionerul României
Cu ce se ocupau surorile din trupa Indiggo în SUA înainte de a fi arestate. Adevărul din spatele imaginii lor
Cu ce se ocupau surorile din trupa Indiggo în SUA înainte de a fi arestate. Adevărul din spatele imaginii lor
ANAF a suspendat fiscal salonul Monicăi Hunyadi, ”coafeza” de la ESZ Prahova. Ce se ascunde în spatele cifrelor?
ANAF a suspendat fiscal salonul Monicăi Hunyadi, ”coafeza” de la ESZ Prahova. Ce se ascunde în spatele cifrelor?
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
Marina Voica, afectată de criza apei din Prahova! Cum face artista față situației
Marina Voica, afectată de criza apei din Prahova! Cum face artista față situației
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi cumpărat apartamente mai mici decât prevede legea datorită preţului?
Observator » Ştiri politice » Bolojan, după criza apei din Prahova: "Cei responsabili vor răspunde în zilele următoare"