Criza de apă din Prahova provoacă reacţii la cel mai înalt nivel. Preşedintele spune că vinovaţi sunt cei de la Apele Române, dar PSD cere în schimb demisia ministrului Mediului. Fiecare instituţie implicată are explicaţii şi pasează vina. În acest timp, ministerul Energiei a trebuit să găsească soluţii pentru a acoperi deficitul de curent cauzat de oprirea centralei Brazi, iar ministerul Sănătăţii aduce la Bucureşti pacienţii care nu mai pot fi internaţi la Câmpina. Acolo şi în alte 12 localităţi, oamenii au rămas fără apă de şase zile şi mulţi dintre ei nu mai au nici căldură.

Peste 100.000 de oameni trăiesc ca în evul mediu de aproape o săptămână. Primesc apă cu porţia, atunci când ajung la timp la punctele de distribuţie. Curţile şcolilor şi liceelor, din Câmpina s-au transformat în puncte de distribuţie a apei. Oamenii semnează pentru fiecare sticlă de apă luată. "De la marii retaileri nu am primit deocamndată niciun răspuns. Am primit răspuns de la agenţii mai mici din Câmpina care ne-au arătat interesul să ne sprijine prin furnizarea de apă potabilă", a declarat Irina Mihaela Nistor, primar Câmpina. Criza de apă a sistat internările în cinci spitale din judeţul Prahova. Pacienţii vor fi mutaţi la Bucureşti la nevoie.

Ministerul Mediului a trimis de sâmbătă Corpul de Control la Prahova pentru a găsi vinovaţii

"Suntem în alertă de sănătate publică în momentul de faţă. Colegii de la Inspecţia Sanitară de stat monitorizează incarcatura microbiologică atât la nivelul apei, cât şi la nivelul unităţilor sanitare", a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii. Apa ar putea ajunge în casele oamenilor cel mai devreme luni, după ce la staţia de la Voila a reînceput operaţiunea de filtrare. Apele Române anunţă că ar putea fi întreruperi chiar de sărbători. "Dacă apar alte viituri, chiar de mică amploare, poate să apară o problemă. Dacă va fi nevoie, vom solicita o restricţionare a consumului", a declarat Sorin Rîndaşu, Departamentul Situaţii pentru Urgenţă Apele Române. Lipsa de apă a pus pe pauză şi centrala electrică de la Brazi, pentru că nu se mai pot răci turbinele. Momentan, producem mai multă energie din alte surse pentru a acoperi suspendarea temporară a activităţii. Există riscul ca această criză să fie decontată tot de populaţie.

"Afectează furnizorul. Acesta are un portofoliu de achiziţii de energie. Nu-şi pot onora contractele prin producţie proprie. Vor trebui să intre în piaţă şi să achiziţioneze energia. aici putem să vedem o creştere de preţuri", a declarat Alexandru Ciocan, expert energie. Rafinăria Petrobrazi care acoperă 35 % din cererea de combustibil din ţară a fost conectată la o altă sursă de apă, însă este o soluţie de avarie. Dacă situaţia nu se rezolvă, am putea vedea preţuri mai mari la pompă. În acest timp, curg valurile de acuzaţii între autorităţi. "Nici HidroPrahova, nici noi nu am fost informaţi de vreo întrerupere. Au fost puse intrebări, domnule, dacă se intervine, există vreun risc? Răspunsul a fost forte ferm, niciun risc", a declarat Virgil Nanu, preşedinte Consiliul Judeţean Prahova. "Operatorul de apă este singurul care ar fi putut să spună: 'Noi avem echipementele acestea şi putem să gestionăm o turbiditate de atât volum, ne spuneţi ce măsuri trebuie să luăm'", a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

Societatea Exploatare Sistem Zonal Prahova spune însă că deciziile "hazardate și greșite" ale Ministerului Mediului și ale Apelor Române au dus la lipsa apei. "Acesta a fost un eveniment nefericit, putem să spunem un accident. Noi nu ştiam, pur şi simplu s-a blocat staţia. Era o turbiditate de 200.000, e ceva nemaintalnit", a declarat Bogdan Chiţescu, directorul ESZ Prahova. "În urma unei astfel de situaţii, trebuie să stabilim vinovaţii. În opinia mea, vinovăţia este la Apele Române", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României. "Situaţia asta cu cod portocaliu care ne-a luat oarecum prin surprindere. colegii ar fi trebuit să ia în calcul şi toate scenariile, mai ales că golim un lac de acumulare care alimentează peste 100.000 de locuitori", a declarat Florin Ghiţă, Directorul interimar al Administraţiei Naţionale Apele Române.

"În mod normal, ar fi trebuit să existe absolut toate rezervoarele din zonă, atât cele deţinute de ESZ, de primării, de oameni, de societăţi comerciale, umplute la maxim, ar fi trebuit să fie realizate bypass-uri", a declarat Dumitru Chisăliţă, expert în energie. PSD solicită însă demisia ministrului Mediului. "Eu am văzut totodată asigurările primite din partea domniei sale în urmă cu aproximativ o săptămână că totul este sub control. Din păcate, pare că nu este sub control", a declarat Sorin Grindeanu, preşedintele PSD. Ministerul Mediului a trimis de sâmbătă Corpul de Control la Prahova pentru a găsi vinovaţii. Ancheta se anunţă a fi însă una de durată.

