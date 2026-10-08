Bolojan exclude să participe cu PSD în Guvernul Niculescu, dar ar vota un Guvern monocolor PSD

Ilie Bolojan a exclus, la finalul discuțiilor cu premierul desemnat, să participe alături de PSD în guvernul Niculescu, invocând experiențele din ultimul an. Însă PNL nu respinge varianta să dea vot de învestire pentru un guvern monocolor PSD, au declarat surse politice pentru Observator.

După discuții care au durat aproape o oră, la sediul PNL din Modrogan, Ilie Bolojan a transmis, într-o scurtă declarație de presă, că exclude participarea alături de PSD în guvernul Niculescu. Totuși, a spus că PNL este deschis să voteze instalarea guvernului.

"Am discutat despre posibilitatea participării PNL în guvernul Luca Niculescu. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenţionează să participe în acest guvern. Avem o decizie, în baza experienţei pe care am avut-o în ultimul an, de a nu mai participa în actualul context politic la guvernări cu Partidul Social-Democrat, iar dacă acest partid va fi într-o guvernare, PNL va intra în opoziţie", a spus ferm Bolojan.

Totuşi, premierul interimar a transmis că "PNL e deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situația în care se găsește România".

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Surse politice au declarat pentru Observator că PNL nu exclude să dea un vot de învestire pentru un guvern monocolor PSD.

De cealaltă parte, după întâlnirea cu premierul desemnat, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a pus presiune pe PNL și pe UDMR să intre la guvernare alături de PSD în cabinetul lui Niculescu. În caz contrar, a spus el, PSD nu va ezita să spună nu acestui demers politic.

Totodată, Grindeanu a spus că nu susţine varianta unui guvern tehnocrat pentru că "este slab" şi nici pe cea a unui guvern monocolor PSD: "La prima vedere, răspunsul e NU".

Întrebat dacă susține un guvern format din PNL, UDMR și USR, Grindeanu a spus că "poate fi o variantă".