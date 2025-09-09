Antena Meniu Search
Bolojan: Legea pentru magistraţi respectă Constituţia. Ce spune despre o eventuală demisie

Premierul Ilie Bolojan afirmă că pachetul de reforme care vizează magistraţii respectă toate prevederile constituţionale. Şeful Guvernului spune că a ţinut cont de deciziile anterioare ale CCR şi aşteaptă verdictul Curţii, dar consideră esenţial ca Executivul să respecte planul iniţial asumat în faţa cetăţenilor.

de Redactia Observator

la 09.09.2025 , 08:27
Întrebat dacă va demisiona în cazul în care CCR va declara neconstituţională respectiva lege, Ilie Bolojan a răspuns: "Haideţi să vedem ce va decide Curtea Constituţională. Consider că acest proiect respectă aspectele care ţin de constituţionalitate, pentru că am încercat să ţinem cont de toate deciziile pe care Curtea le-a luat în perioada anterioară şi să aşteptăm această decizie".

El a subliniat nevoia de legitimitate a unui Executiv ce poate adopta decizii "care înseamnă corecţii şi în alte sectoare".

"Acest proces aduce şi o doză de echitate şi de normalitate în raport cu alţi salariaţi din România, cu alţi oameni care ies la pensie în condiţii normale şi la un nivel de pensii care este mult mai redus decât ceea ce se întâmplă în zona de magistratură", a arătat şeful Guvernului.

Respectarea planului iniţial, esenţială

"Mi s-a părut că este foarte corect şi cinstit faţă de cetăţenii României, de partenerii de coaliţie ca atunci când îţi asumi o răspundere foarte importantă în condiţii dificile, pe baza unui plan, să respecţi acest plan şi să faci tot ceea ce ţine de tine, ca îndeplinind condiţiile necesare pentru a da randamente, să nu treci degeaba pe un post. (...) În condiţiile în care nu se mai îndeplinesc aceste condiţii (...) a sta pe acel post înseamnă să îţi înşeli acţionarii, în cazul companiei private sau cetăţenii, în cazul unei poziţii pe care o deţii într-o comunitate mai mare sau mai mică", a spus şeful Guvernului.

El a rememorat traseul proiectului de lege.

"Având în vedere că s-a derulat procedura de asumare a răspunderii şi că din Parlament nici un parlamentar nu ne-a făcut o astfel de propunere care se prelungească această perioadă, am luat act de propunerile care au fost făcute care nu au influenţat practic proiectul de lege şi proiectul aşa cum a fost asumat de către Guvern, nefiind depusă moţiune de cenzură pe acest proiect, el practic este adoptat şi aşa cum ştiţi urmează să se pronunţe Curtea în perioada următoare pentru el", a afirmat premierul.

