Ilie Bolojan respinge acuzaţiile apărute în spaţiul public potrivit cărora ar fi fost de acord, fie şi de principiu, cu învestirea unui guvern tehnocrat. Liderul liberal susţine că informaţiile vehiculate sunt "invenţii toxice" şi acuză o campanie de dezinformare în contextul crizei politice.

Bolojan neagă că ar fi spus că susţine un guvern tehnocrat: Deciziile în PNL nu se iau pe sub masă - Hepta

"Niciodată nu am formulat vreun acord, nici măcar de principiu, pentru învestirea unui guvern tehnocrat", a transmis Bolojan, într-o postare pe Facebook. El a precizat că a vorbit doar despre această variantă ca despre "una dintre soluţiile teoretice constituţionale", dar numai în anumite condiţii, despre care spune că nu au fost îndeplinite.

Bolojan a subliniat că deciziile privind poziţia PNL sunt luate exclusiv în interiorul partidului, prin forurile statutare şi prin vot deschis. "În și pentru PNL decide PNL, prin forurile statutare și prin vot deschis. Deciziile în și pentru PNL nu se iau pe sub masă, oricât de importantă ar fi aceasta", a afirmat el.

Liderul liberal a negat şi că ar fi negociat funcţii pentru el sau pentru altcineva în schimbul unui eventual acord politic. Potrivit acestuia, un astfel de acord "nu a fost vreodată în discuţie".

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Bolojan a mai susţinut că actuala criză politică ar fi fost declanşată "pentru distrugerea PNL" şi a acuzat "minciuna" şi "trădarea" din jurul acestui episod politic: "De la începutul acestei crize, declanșate pentru distrugerea PNL, ar fi trebuit să înțelegem măcar cât de scurte sunt picioarele minciunii. Ca și ale trădării, de altfel", a conchis Ilie Bolojan.

Eugen Tomac și Sorin Grindeanu au susținut în ultimele zile că șeful PNL ar fi acceptat în primă fază să susțină guvernul tehnocrat Tomac.