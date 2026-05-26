Ministerul Culturii acuză un fake news despre transferul lui Demeter Andras la ORDA: "Este angajat al SRTv"

Ministerul Culturii acuză propagarea în spaţiul public a unui document în care se arăta că Demeter Andras Istvan şi-ar fi dat singur transfer la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, după ce luni a demisionat din funcţie. Potrivit Ministerului Culturii, Andras Demeter este angajat al Societăţii Române de Televiziune (SRTV), cu contractul suspendat.

"În urma apariției unui document fals care circulă în spațiul public, Ministerul Culturii informează că nu a trimis nicio cerere către nicio instituție subordonată, solicitând transferul ministrului Culturii pe o poziție de execuție. Ministrul Culturii, care și-a înaintat ieri demisia, este angajat al SRTV (Societatea Română de Televiziune - n. red.), cu contractul de muncă suspendat. Vă stăm, ca întotdeauna, la dispoziție pentru verificarea informațiilor publicate", a transmis Ministerul Culturii.

Potrivit respectivului document, Ministerul Culturii ar fi solicitat Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) transferul lui Demeter Andras Istvan la ORDA.

"Având în vedere atribuțiile ce revin Oficiului Român pentru Drepturile de Autor în domeniul reglementării supravegherii și controlului activităților specifice dreptului de autor și drepturilor conexe, precum și necesitatea consolidării capacității administrative și instituționale a acestei structuri, Ministerul Culturii formulează prezența solicitare privind efectuarea transferului în interesul serviciului al domnului Demeter Andras Istvan, în prezent încadrat în cadrul Ministerului Culturii Direcția Juridică Serviciul Drepturi de Autor", se menționează în documentul dezmințit de minister.

Ministrul Culturii şi-a dat luni demisia, după apariţia unei înregistrări audio controversate

Amintim că ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, şi-a anunţat luni demisia din funcţie, după ce în spaţiul public a apărut o înregistrare audio în care înjura interesul național, motivând că el "este ungur".

Potrivit publicaţiei, înregistrarea ar fi fost făcută în noiembrie 2025, într-un birou din Ministerul Culturii, în timpul unei discuţii în care demnitarul le-ar fi povestit unor angajaţi ai instituţiei despre un episod petrecut în perioada în care a fost audiat într-un dosar legat de achiziţia Radio Chişinău de către Radio România.

Demeter Andras "nu-şi aminteşte" să fi făcut declaraţia

Înainte să îşi dea demisia, Demeter Andras a publicat o înregistrare în care a anunţat că va renunţa la funcţie după scandalul provocat. Demnitarul susţinea că nu îşi aminteşte să fi făcut afirmaţiile atribuite, invocă posibilitatea unei înregistrări manipulate şi spune că autorităţile competente trebuie să stabilească dacă materialul este autentic.

În cererea de demisie, Demeter Andras a scris că a făcut demersurile necesare către parchet pentru declanșarea verificării autenticității respectivului material. Acesta a adăugat că rămâne cu speranța că "adevărul va ieși la iveală fără a umbri întreaga activitate a executivului, a coaliției de guvernare, a formațiunii care m-a propus și a comunității din care fac parte".

