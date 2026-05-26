Eugen Tomac ar putea fi viitorul premier al României! Nicuşor Dan i-ar fi anunţat deja pe liderii politici că l-ar vrea pe consilierul său prezidenţial instalat la Palatul Victoria, potrivit unor surse politice. Calculele sunt însă mult mai complicate, pentru că nu e clar ce variantă de guvern ar putea conduce Eugen Tomac şi ce majoritate ar strânge. În acest moment sunt două posibile soluţii: guvern tehnocrat sau guvern politic, dar ambele au nevoie de susţinere din partea fostei coaliţii de guvernare.

Preşedintele le-ar fi comunicat liderilor politici varianta sa favorită pentru rolul de premier, spun surse politice. Dintr-o listă cu tehnocraţi şi oameni politici, Nicuşor Dan l-a ales pe consilierul lui prezidenţial.

Cine ar putea fi viitorul premier al României

Eugen Tomac, numele ales de preşedinte pentru Palatul Victoria, este acum consilier onorific al şefului statului. Tomac este ultimul politician relevant din PMP care a reuşit să supravieţuiască politic. Susţinător al lui Nicuşor Dan şi la Primăria Capitalei, şi fost consilier prezidenţial şi pe vremea lui Băsescu, şi-a construit cariera politică pe diaspora - românii din afara ţării şi relaţia cu Republica Moldova. Dacă s-a găsit un nume, rămâne întrebarea - ce fel de guvern va conduce Eugen Tomac? Negocierile se poartă acum în două direcţii - guvern tehnocrat cu susţinerea partidelor din fosta coaliţie de guvernare. Sau guvern politic cu miniştri din fosta coaliţie, dar şi tehnocraţi în unele ministere.

Articolul continuă după reclamă

Tot surse politice spun că se ia în calcul posibilitatea ca guvernul condus de Eugen Tomac să rămână în funcţie doi ani, până la următorul rând de alegeri. Până atunci însă, viitorul cabinet trebuie să obţină o majoritate în Parlament.

"Dacă e domnul Tomac, domnul Tomac. Eugen Tomac e o personalitate politică cunoscută. [...] Eu cu a doua încercare nu m-aş ocupa, fiindcă am înţeles din discuţiile de până acum că prima variantă ar trebui să treacă", a spus preşedintele UDMR, Kelemen Hunor.

Eugen Tomac, nume de sacrificiu?

Analiştii cred că Eugen Tomac este un nume de sacrificiu.

"Eugen Tomac are şanse minime de a forma o majoritate parlamentară astfel încât să aibă un cabinet în funcţie. Este mai degrabă un iepure pe care preşedintele s-ar putea să-l arunce în jocul politic pentru a pune presiune asupra celorlalţi actori politici, în special asupra liberalilor şi asupra USR, pentru a se întoarce la masa negocierilor împreună cu Partidul Social Democrat", a explicat politologul Marius Ghincea.

Deşi oficial PNL insistă pentru intrarea în opoziţie, intern s-ar purta discuţii şi pentru susţinerea unui guvern tehnocrat.

"Nu e vorba despre nume, am văzut că tot apar în spaţiul public. E vorba de o soluţie care să ofere responsabilitate, stabilitate şi predictibilitate. Important este să avem această soluţie pentru România în cel mai scurt timp [...] orice zi de întârziere ne costă foarte mult financiar", a declarat preşedintele Senatului, Mircea Abrudean.

"Bolojan nu se lasă dus, liberalii refuză să intre în arcul guvernamental şi atunci este posibil ca PSD să preia frâiele guvernării cu UDMR, minorităţile şi cu alţi parlamentari neafiliaţi. Asistăm cu siguranţă la 'guvernul meu 2.0'", a explicat politologul Marius Ghincea.

Varianta de guvern PSD este ultima luată în calcul în acest moment, deşi social-democraţii ar avea voturi pentru a trece un cabinet monocolor.

Bianca Iacob Like Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰