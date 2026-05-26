PSD nu exclude susținerea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, dacă președintele Nicușor Dan îl va nominaliza pentru formarea viitorului Guvern, potrivit unor surse social-democrate. Numele actualului consilier prezidențial este vehiculat în contextul negocierilor dificile pentru formarea unei noi majorități politice.

SURSE: PSD nu exclude ideea de a-l susţine pe Eugen Tomac pentru funcţia de premier

Potrivit unor surse social-democrate, în cazul în care Eugen Tomac va fi nominalizat pentru a forma viitorul Guvern, PSD va supune această propunere forurilor de conducere, pentru a da un vot. Numele lui Eugen Tomac nu este exclus de aceştia pentru a conduce un viitor Executiv, au indicat sursele, potrivit Agerpres.

Numele lui Eugen Tomac este vehiculat în ultimele zile ca posibilă propunere de premier după ce partidele parlamentare nu au reuşit să ajungă la o înţelege pentru a reface fosta coaliţie de guvernare, variantă pe care şi-o doreşte cel mai mult PSD.

Conform surselor citate, în care Eugen Tomac va fi propus pentru funcţia de premier, PSD ar vrea ca Guvernul să fie unul politic, nu cu miniştri tehnocraţi.

