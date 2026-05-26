SURSE: PSD nu exclude ideea de a-l susţine pe Eugen Tomac pentru funcţia de premier

PSD nu exclude susținerea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, dacă președintele Nicușor Dan îl va nominaliza pentru formarea viitorului Guvern, potrivit unor surse social-democrate. Numele actualului consilier prezidențial este vehiculat în contextul negocierilor dificile pentru formarea unei noi majorități politice.

de Nicu Tatu

la 26.05.2026 , 13:30
SURSE: PSD nu exclude ideea de a-l susţine pe Eugen Tomac pentru funcţia de premier SURSE: PSD nu exclude ideea de a-l susţine pe Eugen Tomac pentru funcţia de premier - arhivă
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Potrivit unor surse social-democrate, în cazul în care Eugen Tomac va fi nominalizat pentru a forma viitorul Guvern, PSD va supune această propunere forurilor de conducere, pentru a da un vot. Numele lui Eugen Tomac nu este exclus de aceştia pentru a conduce un viitor Executiv, au indicat sursele, potrivit Agerpres.

Numele lui Eugen Tomac este vehiculat în ultimele zile ca posibilă propunere de premier după ce partidele parlamentare nu au reuşit să ajungă la o înţelege pentru a reface fosta coaliţie de guvernare, variantă pe care şi-o doreşte cel mai mult PSD.

Conform surselor citate, în care Eugen Tomac va fi propus pentru funcţia de premier, PSD ar vrea ca Guvernul să fie unul politic, nu cu miniştri tehnocraţi.

Articolul continuă după reclamă
Nicu Tatu Like
eugen tomac psd premier
Înapoi la Homepage
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit &#8220;interzis&#8221;! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: &#8220;Nu e legal&#8221;
Îți mai aduci aminte de Nikita, personajul care făcea furori în anii 90? Cum arată și cu ce se ocupă Peta Wilson la 55 de ani
Îți mai aduci aminte de Nikita, personajul care făcea furori în anii 90? Cum arată și cu ce se ocupă Peta Wilson la 55 de ani
Marius Baciu a luat decizia! Ce se întâmplă dacă pierde barajul cu Dinamo. Ultraşii FCSB-ului, susţinere totală pentru antrenor: “E al nostru! Merită o şansă”
Marius Baciu a luat decizia! Ce se întâmplă dacă pierde barajul cu Dinamo. Ultraşii FCSB-ului, susţinere totală pentru antrenor: “E al nostru! Merită o şansă”
Surse: Nicușor Dan i-a anunțat pe șefii de partide că îl vrea pe Eugen Tomac premier. Discuțiile s-au blocat la variantele de guvern
Surse: Nicușor Dan i-a anunțat pe șefii de partide că îl vrea pe Eugen Tomac premier. Discuțiile s-au blocat la variantele de guvern
Cum putea fi evitată tragedia din Bacău, unde un copil a murit în curtea școlii. Raed Arafat a reacționat
Cum putea fi evitată tragedia din Bacău, unde un copil a murit în curtea școlii. Raed Arafat a reacționat
Comentarii


Întrebarea zilei
Plecaţi în vacanţă de Rusalii?
Observator » Ştiri politice » SURSE: PSD nu exclude ideea de a-l susţine pe Eugen Tomac pentru funcţia de premier
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.