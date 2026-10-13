Bolojan: PNL ia în calcul un acord politic cu Luca Niculescu; 6 luni nu depune moțiune de cenzură împotriva sa

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a anunţat că formaţiunea ia în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu, iar documentul nu va reprezenta un acord de coaliţie şi nu va presupune participarea PNL la Guvern, ci va stabili doar condiţiile transparente în care liberalii pot contribui la stabilitatea ţării în următoarele şase luni. El a afirmat că, în primele şase luni, PNL nu va iniţia nicio moţiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu atât timp cât premierul respectă principiile şi obiectivele asumate prin acord.

"Partidul Naţional Liberal ia în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat Luca Niculescu. Documentul nu va reprezenta un acord de coaliţie şi nu va presupune participarea PNL la Guvern, ci va stabili condiţiile transparente în care liberalii pot contribui la stabilitatea ţării în următoarele şase luni", a transmis preşedintele PNL, Ilie Bolojan, pe Facebook.

Bolojan precizează că "PNL va rămâne partid de opoziţie".

"Vom susţine însă politicile Guvernului Niculescu atunci când acestea servesc interesului României şi respectă câteva principii fundamentale: atingerea ţintei de deficit şi păstrarea disciplinei fiscale, punerea economiei pe baze sănătoase şi protejarea investiţiilor, folosirea responsabilă a banului public şi respectarea angajamentelor europene", menţionează liderul liberal.

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Ilie Bolojan mai declară că "PNL este pregătit să susţină şi să voteze legea bugetului de stat pentru 2027, dacă aceasta va fi realistă şi fundamentată pe venituri care pot fi încasate".

"Bugetul trebuie să continue consolidarea fiscală, să protejeze investiţiile şi să evite creşterea cheltuielilor fără acoperire în venituri, care ar împinge România într-o criză şi mai gravă", subliniază Bolojan.

Bolojan: În primele şase luni, PNL nu va iniţia şi nu va vota nicio moţiune de cenzură

El mai afirmă că "în primele şase luni, PNL nu va iniţia şi nu va vota nicio moţiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu atât timp cât premierul respectă principiile şi obiectivele asumate prin acord".

"PNL nu cere funcţii şi nu negociază ministere. Cere abordări principiale, garanţii pentru stabilitatea financiară a ţării şi pentru continuarea reformelor. Vom fi o opoziţie fermă atunci când Guvernul greşeşte şi vom susţine măsurile necesare atunci când acestea sunt în interesul României", arată Bolojan în mesaj.

Anunțul liberalilor vine după ce premierul desemnat a propus ieri partidelor o perioadă de grație de 6 luni. Adică un acord minimal între partide în jurul câtorva obiective esenţiale, precum rectificarea bugetară, legea bugetului pe 2027 și măsuri economice.