Absenteism masiv la alegerile din capitala care produce un sfert din performanţa economică a ţării. Sub 30% din bucureşteni au votat noul primar până la această oră, una dintre cele mai slabe prezenţe din istoria alegerilor. Lupta pentru fotoliul lăsat liber de Nicuşor Dan se dă între PNL, care speră să obţină primul său mandat din ultimii 30 de ani, dar PSD pare încrezător în victorie. Candidaţii nu au produs nicio emoţie alegătorilor, explică sociologii lipsa de interes a bucureştenilor faţă de viitorul primar, un primar care trebuie să rezolve probleme grave ale metropolei.

Nicuşor Dan şi-a ales succesorul dimineaţă, puţin după ora nouă. A fost însoţit de partenera lui, Mirabela Grădinaru, care, însă, nu a votat la aceeaşi secţie. "De mult nu am mai am votat pentru altcineva în afară de mine, asta vreţi să mă întrebaţi. Am votat pentru o Românie în Occident. Vreau să-i invit pe bucureşteni să iasă la vot", a declarat Nicuşor Dan. Daniel Băluţă, primarul sectorului patru, a votat în jurul prânzului. "În sfârşit a venit timpul ca rezultatele să fie cele care contează. Tot ceea ce facem şi tot ceea ce trebuie să se întâmple în acest oraş dominat de ceartă, scandal şi haos, lucrurile astea trebuie să inceteze. Sunt convins câ de mâine putem să construim un oraş aşa cum ni-l dorim", a declarat Daniel Băluţă.

Reacţiile candidaţilor

În prima parte a zilei a votat şi Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6. "Am votat pentru proiecte, pentru un Bucuresti dezvoltat, nu pentru certuri sterile, pentru integritate, am votat cu inima împăcată astept rezultatele diseară, sunt foarte increzător", a declarat Ciprian Ciucu. A fost urmat la urne de Cătălin Drulă, care a venit la secţia de votare cu cei doi copii ai săi. "Am votat cu incredere si optimism pentru un nou inceput pentru orasul nostru care sa mearga cu onestitate pe un drum al constructiei, sa facem proiectele mari de care acest oras are nevoie, sa tinem departe de primaria capitalei orice influenta nefasta", a declarat Cătălin Drulă. În jurul orei 10 a mers la urne Anca Alexandrescu, dar fără să anunţe presa.

Primul candidat care a votat a fost Ana Ciceală. "Am votat în dimineața aceasta cu gândul la copiii orașului nostru, la tinerii orașul lui nostru, la toți bucureștenii și la cum va arăta orașul nostru pentru viitor", a declarat Ana Ciceală. George Burcea a fost următorul la urne, dar cu întârziere faţă de ora anunţată iniţial. "Am muncit o lună de zile aproape 24 din 24 de ore. Ne-am trezit mai greu. Am votat cu gândul schimbării, am votat cu inima, cu sufletul şi cu încredere în Dumnezeu. Şi cu faptul că Bucureştiul se poate schimba", a declarat George Burcea. Noul primar al Bucureştiului va avea de gestionat cel mai mare buget din ţară pentru o primărie - 11 miliarde de lei anul acesta - şi trebuie să rezolve problemele cronice ale Capitalei: traficul şi spaţiile verzi insuficiente. Prezenţa la vot a fost, însă, mult mai mică decât la ultimele alegeri.

Foarte slabă la primele ore, prezenţa la vot a mai crescut spre după amiază. S-a menţinut, în medie, cu trei puncte procentuale sub cea de anul trecut. În urmă cu o oră votaseră aproape 500.000 de bucureşteni din peste 1.800.000 înscrişi pe listele electorale. "Ceea ce într-adevăr mă îngrijorează e lipsa de apetenţă şi de interes a bucureşteanului. Nu s-a creat niciun fel de emoţie, de fapt asta este o cauza mai profundă, emoţia derivă din prestaţia candidatului. Din cauza participării reduse la vot va fi un primar cu o legitimatate foarte scăzută", a declarat Marius Pieleanu, sociolog. Noul primar va sta în funcţie mai puţin de patru ani. Mandatul lui se va încheia în vara anului 2028.

