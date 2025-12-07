Antena Meniu Search
Candidatul PNL pentru Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, este cotat, la ora redactării acestui articol, ca fiind câştigător în cursa pentru Primărie. Conform sondajului realizat de CURS - Avangard, Ciprian Ciucu ar fi următorul Primar General al Capitalei, cu un scor de 32,7%.

Ciprian Ciucu, a declarat, la ora aflării cifrelor exit-poll, că se simte responsabilizat de alegerea bucureştenilor. 

"Bună seara, acest vot mă responsabilizează, le mulţumesc bucureştenilor pentru încrederea lor, celor care m-au susţinut în această campanie. Vreau să dau un meaj de unitate pentru partidele din coaliţie, în special pentru cele de centru dreapta, o să avem mult de muncă la PMB, multe proiecte de trecut", a declarat Ciucu.

Candidatul PNL a adăugat că îşi doreşte să fie Primar General nu doar pentru un mandat, lăsând de înţeles că proiectele sale au nevoie de mai mult timp pentru a fi realizate cu succes.

"Vreau să fac din Bucureşti proiectul vieţii mele. Nu pentru termen scurt, pe termen lung, pentru că oraşele mari au nevoie de primari care să stea pe termeng lung ca să îşi facă viziunea."

În finalul mesajului său, Ciprian Ciucu a mulţumit echipei sale de campanie şi tuturor celor care au avut încredere în el şi în proiectul său. 

"Vreau să mulţumesc domnului preşedinte Ilie Bolojan pentru încrederea acordată, i-am promis la începutul acestei campanii că nu îl voi face de râs. Vreau să mulţumesc PNL, tuturor colegilor, partidului Reper, ministrului Dragoş Pîslaru, preşedintelui REPER Bucureşti, lui Ludovic Orban, Forţa Dreptei, şi nu în ultimul rând, lui Vlad Gheorghe. Suntem la început de drum, sunt emoţional, îmi găsesc cu greu cuvintele. Mi-am dorit foarte mult să fiu primarul Bucureştiului, cred că este foarte bine că am început ca primar de sector, pentru că acum sunt mult mai bine pregătit. Vreau să le mulţumesc bucureştenilor că au avut încredere în mine şi m-au votat."

