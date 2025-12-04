Diana Buzoianu, vizită la barajul Paltinu din Prahova: "Nu vrem să vedem o realitate cosmetizată"

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a făcut joi o vizită la barajul Paltinu din Prahova, spunând că a vrut să vadă care este realitatea din teren, nu cea "cosmetizată". Liderul USR a sărit în apărarea ei. "Au pus tunurile din nou pe Diana Buzoianu; PSD se foloseşte politic de suferinţa oamenilor", a declarat Dominic Fritz. Directorul general al societăţii Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ), Bogdan Chiţescu, a afirmat că termenul realist de reluare a livrării apei potabile în judeţ este luni.

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a afirmat, joi după-amiază, la Barajul Paltinu, că demersurile pentru reluarea alimentării cu apă se încadrează în calendarul stabilit pentru ca luni apa să ajungă la oameni. "Suntem pe calendarul de apă care să ajungă luni deja la oameni. Sperăm să nu se schimbe vremea şi să avem iar turbiditate mare în apă, ca să putem să lansăm apa în sistem de luni", a afirmat ministrul la Digi 24.

Diana Buzoianu a arătat că a venit la Paltinu pentru a vedea cum arată lucrurile fără pregătire pentru autorităţi oficiale. "Am vrut să văd cum arată lucrurile fără pregătire pentru autorităţi oficiale tocmai pentru că ne dorim să vedem realitatea, nu ne dorim să vedem o realitate cosmetizată", a explicat aceasta.

Potrivit ministrului, urmează precipitaţii slabe, dar datele pe care le are de la specialişti arată că nu va creşte turbiditatea apei. "În acest moment, ce ştim este faptul că apa de la operatorul ESZ s-a terminat procesul de tratare, urmează acum să ajungă către operatorii economici, dar şi către Hidro Prahova, unde are, de asemenea, de parcurs un proces de tratare, unde trebuie să fie verificat de DSP-uri, să aibă toate analizele făcute 72 de ore, din câte am înţeles. Deci, suntem pe calendarul de până lunea viitoare să avem apă în conductă. Sperăm să se păstreze în continuare, vedem că sunt nişte precipitaţii slabe care urmează să aibă loc în aceste zile, dar, din câte am înţeles, vorbind cu toate autorităţile, nu va creşte turbiditatea cu aceste ploi. În acest moment, suntem pe acel calendar, nu a fost modificat, nu a fost nevoie să fie modificat acel calendar. Sperăm să nu se modifice turbiditatea, ca să nu fie nevoie să modificăm şi calendarul", a declarat ministrul Mediului.

Articolul continuă după reclamă

Peste 100.000 de oameni din mai multe localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa au rămas, de vineri, 28 noiembrie, fără apă potabilă în urma lucrărilor de la acumularea Paltinu.

Fritz: Au pus tunurile din nou pe Diana Buzoianu. PSD se foloseşte politic de suferinţa oamenilor

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a susţinut, joi, că ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a reacţionat "prompt", "ferm" şi "transparent" în situaţia Barajului Paltinu. Liderul USR a acuzat PSD că "se foloseşte politic " de suferinţa a sute de mii de oameni. "Au pus tunurile din nou pe curajoasa ministră Diana Buzoianu, dar se dau de fapt de gol. Cum se foloseşte PSD politic de suferinţa a sute de mii de oameni nu este doar cinic, ci mai ales tupeist. În două judeţe, instituţiile locale care au eşuat lamentabil au fost conduse de oameni 'vai şi-amar' de-ai lor. Pile şi amante, umblaţi în avioane de lux în timp ce au lăsat de izbelişte infrastructura de apă! Consecinţa este brutală: peste 100.000 de oameni fără apă la robinet. O criză care nu s-a născut dintr-o furtună imprevizibilă, ci din corupţie, incompetenţă şi vechi complicităţi", a scris Fritz, pe Facebook.

Potrivit acestuia, Diana Buzoianu a făcut exact "ce trebuia să facă un lider": a activat celule de criză pentru reacţii rapide, a trimis Corpul de control şi lucrează direct cu echipele din minister pentru soluţii. "A reacţionat prompt, ferm, transparent - chiar dacă a fost minţită de structurile politizate din teritoriu. De când a intrat pe uşa Ministerului Mediului, Diana nu a avut zile uşoare. A pornit reforma Romsilva, a zguduit reţelele instituţionale, a pus lupa pe abuzuri şi a cerut transparenţă. A numit directori interimari fără carnet de partid, a deschis concursuri pentru posturi. A făcut exact ceea ce sistemul nu suportă: a rupt lanţul privilegiilor. Tocmai de aceea e atacată feroce", a susţinut Dominic Fritz.

În opinia sa, "atacurile" la adresa Dianei Buzoianu ar viza inclusiv "sabotarea" campaniei candidatului USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă. "Atacurile vin într-un context în care USR este sub asalt. Miza e multiplă: să distragă atenţia de la corupţia lor, să saboteze campania lui Cătălin Drulă, să dea prin ricoşeu în preşedintele Dan. Dar, mai ales, să discrediteze ideea în sine că România trebuie şi poate fi reformată, curăţată. De aceea, vă mulţumesc pentru solidaritatea voastră cu Diana Buzoianu, Cătălin Drulă, Radu Miruţă sau Oana Ţoiu în aceste zile. Transmitem un semnal clar: nu abandonăm lupta", se mai arată în mesajul lui Dominic Fritz.

Directorul general al ESZ Prahova: Luni, termenul realist de reluare a livrării apei potabile

"Considerăm că termenul realist pentru a se relua livrarea de apă către populaţie este luni. (...) Suntem în avans cu 8 - 9 ore faţă de plan. Dar, văzând şi făcând", a punctat, joi, Chiţescu. ESZ este principalul producător de apă potabilă din judeţul Prahova.

Întrebat, în cadrul unei dezbateri din Comisia economică a Senatului despre existenţa unui bazin de rezervă care ar fi trebuit folosit în contextul crizei de apă, Chiţescu a răspuns: "Bazinul aparţine Apelor Române şi (...) dânşii ne-au răspuns că va fi gata în 32 de luni".

Referindu-se la declaraţia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, potrivit căreia "trebuie analizat dacă ESZ Prahova mai trebuie să existe sau nu", Chiţescu a susţinut că este vorba despre o decizie strategică a ministerului de resort. "Dacă dânşii consideră că această societate nu mai este viabilă, este o decizie pe care nu pot decât să o respect", a completat el.

"Eu sunt în contradictoriu cu dânsa doar legat de vina societăţii, că am avea o vină în această criză. Alte decizii pe care le ia ministerul nu pot să le comentez. Investiţiile nu le facem noi. (...) Suntem un operator cu un contract de operare. Din păcate, investiţiile nu le-a făcut Administraţia Naţională Apele Române. (...) Avem un singur un bazin, de liniştire se numeşte. Acel bazin de apă curată nu îl avem, este nefuncţional din 2024. Situaţia aceasta este posibil în următoarele şase - opt luni să se repete. Să fim realişti. Nu avem ce să facem. Nu este apă în baraj, este foarte mult mâl. Dânşii ne-au comunicat că peste 150 de zile vor relua aceste manevre de reducere a nivelului. Este o fluctuaţie acum, râul creşte la o anumită cotă, după aia va scădea din nou ca să poată să intre scafandri. Nu vreau să fiu pesimist, dar există posibilitatea", a explicat directorul general.

Potrivit acestuia, ESZ Prahova a fost invitată doar la o singură întâlnire dintr-un lanţ pe tema problemelor tehnice de la Barajul Paltinu care au condus la sistarea apei potabile pentru judeţele Prahova şi Dâmboviţa. "Am primit o informare generică, conform procedurilor noastre, urma să vină de la colegii de la Apa Buzău un calendar. Lucrările nici măcar nu au mai început pentru că a venit viitura. Dânşii urmau să pregătească aceste lucrări. (...) Era o informare generală - scria că urmează să fie efectuate nişte lucrări la baraj, fără să fie precizată perioada. (...) Nimeni nu se aştepta la această viitură care a venit. Gândiţi-vă că într-un pahar cu apă plin diluţia este mult mai mare. Acum, paharul era la jumătate şi diluţia... A venit o viitură atât de mare, încât pur şi simplu ne-a blocat. Este pentru prima dată când ne blochează senzorii. Eu nu vreau să dau vina pe nimeni. Pe mine mă interesează să dau apă", a detaliat Bogdan Chiţescu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi cumpărat apartamente mai mici decât prevede legea datorită preţului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰